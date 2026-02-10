¹â»Ô¼óÁê¤Ï¾ï¤Ë´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Êò¤ì¤¿Ž¢¼óÁê´±Å¡¤Î¥¶¥ë·ÙÈ÷Ž£¤Î¼ÂÂÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÀîÏÂµ×¡ØÁíÍý¡¢¹ñËÉ¤â°ÂÁ´¤â·ê¤À¤é¤±¡ª ¹ñÌ±¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸µ¼óÁê¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç»ö·ï
2022Ç¯7·î8Æü¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÎÂ®Êó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¯¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÀÃ¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤·¤«Í¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ó¥¾¡¼¤ò»à¤Ê¤»¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ»á¤È¤ÏÌÌ¼±¤â¤¢¤ë¡£¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼óÁê´±Å¡¤Î²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜÈÇNSC¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ë¤ÎÁÏÀß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹¥´¶¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤ÎÈë½ñ´±»þÂå¤ÎÃç´Ö¤ËÊï(¤Ê¤é)¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¾¡¼¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤»¤ë¿ÍÊª¤À¤È´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤¬»£¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¾¡¼¤Ï´é¤ò¶ìÄË¤ËÏÄ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¿Í¤Ó¤È¤Î¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÌÜ¤ÇÂ¨»à¾õÂÖ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Â©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¯°ÂÇÜ»á¤Î»Ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñ¤Î»Ñ¤ÈÆó½Å¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤ÎÇ¾Î¢¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤Ê¤Î¤«¡©
°ÂÇÜ»á¤ÏÆüËÜ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤æ¤¨¤ËÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¸¢ÎÏ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¹ª¤ß¤Ë¡Ö´±Å¡¥Ý¥ê¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ù»¡´±Î½OB¤é¤ò»È¤Ã¤Æ·ûÀ¯»Ë¾åºÇÄ¹¤ÎÀ¯¸¢¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·Ù»¡¤ÎÌµÎÏ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¼«¤é¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ·Ù»¡¤ÎÃ»½ê¤¬2022Ç¯ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËØ³Á³¤È¤·¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£ÆüËÜ¤¬¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²È¡¦¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î°Å»¦¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£ÀìÌç²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤ÎÌÌ¤«¤é¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¤ä±ï¼Ô¤Î¡¢°¦¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸»à¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡£°ÂÇÜ»á¤ÎÀäÌ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤·¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÀ¤ÏÀ´µ¯¤Î½ñ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¿´¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¼óÁê´±Å¡¤Ï´°À®Åö½é¤«¤é¡Ö·ê¤À¤é¤±¡×
»ä¤¬¼óÁê´±Å¡¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Þ¼·Ã»°Æâ³Õ¤ÎÌîÃæ¹Ì³´±Ë¼Ä¹´±¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£Ã»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÌîÃæ»á¤«¤éÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï¹ñ²È¤Î´íµ¡´ÉÍý¤ÎÃæ¿õ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¾ðÊó¼ý½¸±ÒÀ±¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤Î¼Â¸½¤Ç¤¢¤ë¡£
½éÂÐÌÌ¤ÎÌîÃæ»á¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎµÞ½ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÃËÀ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¤¤¤¤Ê¤êÄÏ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ³Ñ±ÉÎ®¤Î¡Ö¼ê¸ý¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¡£»ä¤ÏÌîÃæ»á¤ò¿Í¤¿¤é¤·¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¡¢ÌîÃæ»á¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ï¹³¤·¤¬¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤¡¢²ñ¤Ã¤ÆÈ¾·î¸å¤Î1998Ç¯8·î¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥Æ¥Ý¥É¥ó1¹æ¤ÎÈ¯¼Í¤ò¼õ¤±¤ÆÄå»¡±ÒÀ±Æ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÌîÃæ»á¤Ï»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¾ðÊó¼ý½¸±ÒÀ±¡ÊIGS¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£IGS¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÆâËë¤ÏËÜ½ñ¤ÎÂè3¾Ï¤Ç¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
¼óÁê´±Å¡Â¦¤È´Ø¤ï¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¡¢2002Ç¯3·î20Æü¡¢»ä¤ÏºäËÜ¿¹ÃËÆâ³Õ»²»ö´±¤«¤é´°À®´Ö¶á¤Ê¼óÁê´±Å¡¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤È¯¸«¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ï2025Ç¯¸½ºß¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¡ÖÆâ¤Ê¤ë¶¼°Ò¡×¤È¤·¤Æ¹ñ²È¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÜ½ñ¤ò½ñ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÀìÍÑ¼Ö¤ÎËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¤Î¸ü¤µ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤´±Î½
ºäËÜ»á¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÆâÅÄÁíÌ³´±¤ÈÁêÃÌ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Ë¿·´±Å¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤Æü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£¤Þ¤À´±Å¡¿¦°÷°Ê³°¤Ë¤ÏÆâÉô¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Æâ³ÕÁíÌ³´±¤ÎÆâÅÄ½Ó°ì»á¤ÏÆâ³Õ´±Ë¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÀÕÇ¤¼Ô¡¢ÁíÌ³´±Î½¤ÎºäËÜ»á¤Ï¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ëÆÃÌ¿»²»ö´±¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¡£´±Î½µ¡¹½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¸ÅÀîÄçÆóÏº´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Îµö²Ä¤âÆÀ¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ëÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹ñ²È¹ñÌ±¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¡¢»ä¤ÏºäËÜ»á¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Á°Ç¯¡Ê2001Ç¯¡Ë¤ËºäËÜ»á¤È¸ò¤ï¤·¤¿ËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
2001Ç¯11·î¡¢»ä¤Ï½ÐÈÇ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØÀ¸Êª²½³ØÊ¼´ï¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê·¼Àµ¼Ò¡¢2000Ç¯9·î´©¡Ë¤òºäËÜ»á·ÐÍ³¤Ç¾®Àô¼óÁê¤ËÅÏ¤·¤¿¤ª¤ê¡¢ºäËÜ»á¤Ë¼óÁêÀìÍÑ¼Ö¤ÎËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¤Î¸ü¤µ¤¬²¿¥ß¥ê¤«¼Á(¤¿¤À)¤·¤¿¡£ºäËÜ»á¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¡¢³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«´ð½à¤Î49¥ß¥ê¤è¤ê¤«¤Ê¤êÇö¤«¤Ã¤¿
»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢ËÉÃÆ¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÇ·¾å½ÓÏ¯»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥ê¥³¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼Ö°Ê³°¤Ç¤Ï¸ü¤µ49¥ß¥ê¤ÎËÉÃÆ¥¬¥é¥¹¤¬ºÇ¶¯¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢Åö»þ¤ÎÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÈËÉÃÆ²½¤Î¤¿¤á¡¢¥¬¥é¥¹¼ýÇ¼Éô¤Ï¥¢¥é¥ß¥ÉÁ¡°Ý¥±¥Ö¥é¡¼Ⓡ¤Ê¤É¤ÇÊä¶¯¤µ¤ì¡¢¸ü¤µ12¥»¥ó¥Á¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ï¾å²¼¤·¤Ê¤¤¡£±¿Å¾ÀÊ¤ÎÁë¤âÆùÀ¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¥»¥ó¥Á¤Î¶õ´Ö°Ê¾å¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¼óÁêÀìÍÑ¼Ö¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¿ºäËÜ»á¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ü¤µ¤ò¶µ¤¨¤ëÌõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢49¥ß¥ê¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤êÇö¤¤¤ÈÇò¾õ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁêÀìÍÑ¼Ö¤¬¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ËÁ÷¤é¤ì¤ÆËÉÃÆ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÏÇä¤ê¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë³°¹ñ¤Î·ÙÈ÷Ã´Åö¼Ô¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁêÀìÍÑ¼Ö¤ÎËÉÃÆ¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ·Ù»¡¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤È¤ÏºäËÜ»á¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¿°¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¢£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï26¥«½ê
¤«¤¯¤·¤Æ»ä¤Î´±Å¡¹Ô¤¤Ï3·î26Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¹©»öÃæ¤Î¤³¤È¡¢µì¼óÁê´±Å¡¡Ê¸½ºß¤Î¼óÁê¸øÅ¡¡Ë¤Î¿ßË¼¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿·´±Å¡¤Î¸¼´Ø¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢·¤¤ò¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤¿¡£¾²¤Ï¤Þ¤À±ø¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¾ÈÌÀ¤Î¼«Æ°ÅÀÌÇÁõÃÖ¤Î´¶ÅÙ¤âÌ¤Ä´À°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤¹¤ë»²»ö´±¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºäËÜ»á¤ÎÂ¾¡¢ÂÎ©ÉÒÇ·»á¡Ê¤Î¤Á¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Êµ»´Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ»²µÄ±¡µÄ°÷¡¢2024Ç¯12·î¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç»àµî¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î·ê¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¹ñ²Èµ¡Ì©¤À¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÀ¤«¤¹Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï26¥«½ê¡£3Æü¤Ç¼êÄ¾¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤ÆºäËÜ»á·ÐÍ³¤Ç¸ÅÀî´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ÈÆâÅÄÁíÌ³´±¡¢¿ùÅÄÏÂÇîÆâ³Õ´íµ¡´ÉÍý´Æ¤ËÅÏ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼óÁê¼¹Ì³¼¼¤ÈËÉ±ÒÂç¿Ã¼¹Ì³¼¼¤ÎÅðÄ°ËÉ»ßÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¤Î´±Å¡¤ä¼¹Ì³¼¼¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤ò¡¢½éÊâÅª¤ÊÌäÂê¤«¤é½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£¼¹Ì³¼¼¤Ë³°Éô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤
1¡¥´ðËÜÅª¤ÊÊªÍýÅªÂÐºö
Î©¤ÁÆþ¤êÀ©¸Â¡§½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤·¡¢À¶ÁÝ¡¦À°È÷¤â¿®ÍêÀ³ÎÇ§ºÑ¤ß¤Î¿Í°÷¤Ë¸ÂÄê¡£
»ý¤Á¹þ¤ßÀ©¸Â¡§¥¹¥Þ¥Û¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¡¦USB¤Ê¤É¤Î³°Éô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼¹Ì³¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡£
Äê´üÅÀ¸¡¡§²È¶ñ¡¦ÇÛÀþ¡¦ÊÉ¡¦Å·°æ¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«ÌÜ»ë¡¦ÅÀ¸¡¡£
2¡¥ÅÅ»Òµ¡´ï¡¦ÄÌ¿®´ÉÍý
µ¡´ï¸¡ºº¡§ÅðÄ°´ï¡¦±£¤·¥Þ¥¤¥¯¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¹¥¥ã¥Ê¤äÀìÍÑ¸¡ººµ¡´ï¤Ë¤è¤ëÅÀ¸¡¡£
ÄÌ¿®¼×ÃÇ¡§·ÈÂÓÅÅÏÃ¤äWi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¥¸¥ã¥Þ¡¼¤ä¥·¡¼¥ë¥É¡£
ÀìÍÑ²óÀþ¤ÎÍøÍÑ¡§°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¸ÇÄê²óÀþ¤äÀìÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ÈÍÑ¡£
3¡¥¹½Â¤¡¦ÀßÈ÷¤Ë¤è¤ëÂÐºö
ÅÅ¼§¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¥Õ¥¡¥é¥Ç¡¼¥±¡¼¥¸¡Ë¡§¼¹Ì³¼¼Á´ÂÎ¤òÅÅ¼§Åª¤Ë¼×ÊÃ¤·¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÅÅÇÈÏ³±Ì¤òËÉ¤°¡£
ËÉ²»»Ü¹©¡§ÊÉ¡¦¾²¡¦Å·°æ¤òËÉ²»¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¡¢²»¤¬³°¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¿¶Æ°¡¦¶¦ÌÄÂÐºö¡§Áë¤äÊÉ±Û¤·¤Ë²»¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ç½¦¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆó½ÅÁë¡¦ÆÃ¼ì¥Õ¥£¥ë¥à¡¦²»ÇÈË¸³²ÁõÃÖ¤òÆ³Æþ¡£
¢£¼óÁê¼¹Ì³¼¼¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤¿
4¡¥ÀìÌçÅª¡¦¹âÅÙ¤ÊÂÐºö
TSCM¡ÊTechnical Surveillance Counter Measures¡ËÀìÌçÉôÂâ¤Î¾ïÃó¡§ÀìÌç¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬Äê´üÅª¡¦¿ï»þ¤ËÅðÄ°¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¡£
°Å¹æ²½ÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¾ïÈ÷¡§°ÂÁ´¤ÊÅÅÏÃ¡¦¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄÍÑ¤ÎÀìÍÑÃ¼Ëö¤òÀßÃÖ¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡§²ñÏÃÃæ¤ËÉÔ²ÄÄ°¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º¤äÄ¶²»ÇÈ¤òÈ¯¤·¤ÆÅðÄ°¤òÌµ¸ú²½¡£
Äê´üÅª¤ÊÌÏÍÍÂØ¤¨¡¦²þÁõ¡§ÅðÄ°´ï¤Î»Å¹þ¤ß¤òº¤Æñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¹Ì³¼¼¤ÎÇÛÃÖ¤äÁõÈ÷¤ò¼þ´üÅª¤ËÊÑ¹¹¡£
5¡¥±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î¹©É×
½ÅÍ×²ñµÄ¤Ï¡È¥µ¥¦¥ó¥É¥ë¡¼¥à¡É¡§´°Á´ËÉ²»¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¼¼¤òÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ëµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÏÃ¤Ï¤½¤³¤Ç¹Ô¤¦¡£
¥À¥ß¡¼²ñÏÃ¡¦µ½âÖ¾ðÊó¡§¤¢¤¨¤ÆÌµ²ÁÃÍ¤Ê²ñÏÃ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢ÅðÄ°Â¦¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¡£
Ê£¿ô½ÅÁØ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§ÊªÍý¡¦µ»½Ñ¡¦¿Í¤ÎÌÌ¤ÇÂ¿½ÅËÉ¸æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼óÁê¼¹Ì³¼¼¤Ç¤âËÉ±ÒÂç¿Ã¼¹Ì³¼¼¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¡¦USB¤Ê¤É¤Î³°Éô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»ý¤Á¹þ¤ßÀ©¸Â¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¼õ¿®·÷Æâ¤ò¼¨¤¹¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¯¤Ã¤¤êÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÅÅÇÈÏ³±Ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼¹Ì³¼¼Á´ÂÎ¤òÅÅ¼§Åª¤Ë¼×ÊÃ¤¹¤ëÅÅ¼§¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¥Õ¥¡¥é¥Ç¡¼¥±¡¼¥¸¡Ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£À¯ÉÜÂ¦¤â¶È¼Ô¤â´íµ¡´ÉÍý°Õ¼±¤¬Çö¤¤
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾®ÀôÀ¯¸¢»þÂå¡¢Æâ³ÕÉÜ¡ÊÅö»þ¡Ë6³¬¤ÎÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼¡ÊÆâÄ´¡Ë¤ËÅÅ¼§¥·¡¼¥ë¥É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢ÅÅÏÃ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î²ñµÄ¼¼¤Ë³°Éô¤«¤éÃåÅÅ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë·ó¸µ½ÓÆÁÆâ³Õ¾ðÊó´±¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÆâÄ´¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤éCIA¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÁÈ¿¥¤À¤±¤ËÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£
¸¶°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼§¥·¡¼¥ë¥É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¶È¼Ô¤¬NTT¥É¥³¥â¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼þÇÈ¿ô¤Î°ã¤¦au¤Ê¤É¤Î·ÈÂÓ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥·¡¼¥ë¥ÉÀß·×¤Ï¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢¤¬º®ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ç¤Î¼×ÊÃ»î¸³¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¯ÉÜÂ¦¤â¶È¼Ô¤â´íµ¡´ÉÍý°Õ¼±¤¬Çö¤¯¡¢Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢´±Å¡¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤³¤ÎÆâÄ´¤Î¶µ·±¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
----------
¾®Àî ÏÂµ×¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤«¤º¤Ò¤µ¡Ë
·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
Î¦¾å¼«±ÒÂâÀ¸ÅÌ¶µ°éÂâ¡¦¹Ò¶õ³Ø¹»½¤Î»¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¿À³ØÉôÃæÂà¡£ÃÏÊý¿·Ê¹µ¼Ô¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¤Î·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦´íµ¡´ÉÍý¡ÊËÉºÒ¡¢¥Æ¥íÂÐºö¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éËÉ¸î¤Ê¤É¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2012Ç¯4·î¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©Î©Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¸©¤Î´íµ¡´ÉÍýÂÎÀ©¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂæÏÑÍ»ö¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤ÀïÁè¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ¾®Àî ÏÂµ×¡Ë