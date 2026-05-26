首相官邸
『首相官邸』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
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食料品の消費税を来年4月から2年間、1%に引き下げる基本方針を閣議決定
中低所得者支援と物価高対策が目的で、2029年度には所得連動型の給付制度を本格導入する予定
読売新聞オンライン
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品に包丁10本セットを選んだ理由とは
五輪メダル計10個やW杯個人38勝など数々の功績が評価されたもの
読売新聞オンライン
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品の包丁で母と料理を誓う
日本女子最多となる五輪メダル10個の功績が高市早苗首相から称えられた
スポーツ報知
2026年8月4日
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品には包丁10本セットを自ら希望
日本女子最多となる五輪メダル通算10個の功績が評価され29例目の受賞に
デイリースポーツ
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、スピードスケート界から初の快挙
スピードスケート界初の受賞で、五輪メダル通算10個は日本女子最多である
スポーツ報知
2026年7月28日
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高市首相会見の“闖入者”にネット騒然「どこから入ってきたのか」
女性自身
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高木美帆さんが国民栄誉賞に決定、五輪メダル10個で引退後に受賞
五輪通算10個のメダルはスピードスケート日本女子最多の記録である
共同通信