¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¹ç·×161.75ÅÀ¡£171.00ÅÀ¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡3ËÜÌÜ¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¡£89.25ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï3ËÜÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡£´ò¤·µã¤¤ÎÂ¼À¥¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÁè¤Ã¤¿¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤È¥Ï¥°¡£¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤ÈÂ¼À¥¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¶¥µ»¼Ô¤¿¤Á¤È¤â·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿Â¼À¥¡£¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¤È¤¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶â¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Á´Éô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½Å¤ß¡£ËÜÅö¤Ë½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë