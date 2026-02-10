¡ÖSwitch2¡×ÇúÇä¤ì¤â¡ÖÇ¤Å·Æ²³ô¡×¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç¡Ö40¡óÄ¶¡×ÂçË½Íî¤Î¥Ê¥¾¡Ä¡ÈÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ç¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¡É¤ÏËÜÅö¤«
¡¡Ç¤Å·Æ²¤ÎÁÏ¶È¤Ï1889Ç¯¨¡¨¡²¿¤ÈÌÀ¼£22Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¤ËÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤¬¸øÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö»¥¤ä¥È¥é¥ó¥×¤Ç°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡È100Ç¯´ë¶È¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¬¥ê¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤Ï1Ãû7000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡È100Ç¯°ÂÂÙ´ë¶È¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÖÅÝ»º¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡Ä¶Í¥ÎÉ´ë¶È¡¦Ç¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤º¤Ï³ô²Á¤Î¿ä°Ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈý¤ò¤·¤«¤á¤Æº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¤¿AI½÷Í¥¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¡É¡£º£¸å¤âAI¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡2·î3Æü¤Î¸á¸å3»þ¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¤Ï1Ëü125±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Íâ4Æü¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë9095±ß¤ËµÞÍî¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â³ô²Á¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²¼¤¬¤êÂ³¤±¡¢9Æü¸á¸å12»þ¤¹¤®¤Ç8646±ß¡£¤·¤«¤âºòÇ¯8·î18Æü¤Ë³ô²Á¤Ï1Ëü4795±ß¤È²áµîºÇ¹â³Û¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È²¼ÍîÎ¨¤Ï41¡¦6¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ç³ô²Á¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡ÖNintendo¡¡Switch2¡×¤òºòÇ¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Switch2¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÉ¾²Á¤¬ºòÇ¯8·î¤ÎºÇ¹â³Û¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯1·î¤ËÆþ¤ë¤È³ô²Á¤¬9000±ßÂå¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿²ó¤«¤¢¤ê¡¢9000±ßÂå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ1Ëü±ßÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2·î¤ËÆþ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë9000±ßÂå¤«¤é8000±ßÂå¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤ËÇ¤Å·Æ²¤Ï2·î3Æü¤ËºòÇ¯4·î´ü¤«¤é12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ99¡¦3¡óÁý¤Î1Ãû9058²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï51¡¦3¡óÁý¤Î3588²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½Â¬¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î©ÇÉ¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Û¤É¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇ¤Å·Æ²¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÇ¤Å·Æ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÔ±¿¡×
¡¡³ô²Á²¼Íî¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSwitch2¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼²Á³Ê¤ÎµÞÆ¡×¤À¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ÊAI¥Ö¡¼¥à¤ÇDRAM¡Ê¥Ç¥£¡¼¥é¥à¡Ë¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤Î¼ûµë¤ÏÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¹âÆ¤ÏºòÇ¯¤Î10·î¤´¤í¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Switch2¤Ë¤âÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤È»Ô¾ì¤âÉ¾²Á¤·¤Æ8·î¤Ë³ô²Á¤ÏºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬10·î¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤Î²Á³Ê¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢Ç¤Å·Æ²¤òÄ¾·â¡£»Ô¾ì¤ÏÉÔ°Â»ë¤·¡¢1·î¤´¤í¤«¤é³ô²Á¤Ï²¼Íî¡¢2·î¤Ë¹¥Ä´¤Ê·è»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤â²¼¤²»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÊó¤¸¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÄÌ¿®¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤¬¡Ö10Ç¯¤Ë1ÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿··¿¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÅêÆþ»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¾ðÅª¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃð¡Ë
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÄíÍÑ¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÂÎ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤ÏÍø½á¤ÎÇö¤¤²Á³Ê¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ê¤É¤ÇÌÙ¤±¤ë¤Î¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Å·Æ²¤Ï´ÊÃ±¤ËSwitch2¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÀè¤Îµ¼Ô¡Ë
¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Î½ªßá
¡¡Ç¤Å·Æ²¤¬²æËý¤·¤Æ²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤±¤Ð¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡ÖSwitch2¤òÇä¤ì¤ÐÇä¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¡×¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¡ÖSwitch2¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×·üÇ°¤¬À¸¤¸¤ë¨¡¨¡¡£¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò»Ô¾ì¤ÏÌäÂê»ë¤·¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²òÀâ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤¬Ç¤Å·Æ²¤Ë¤Ï1Ãû7000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼ê¸µ»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Switch2¤ÎÈÎÇä¤¬ÉÔ¿¶¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¤Î²Á³Ê¾å¾º¤À¤±¤¬Ç¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âº¬¶¯¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Î²°Âæ¹ü¤òÄ¾ÀÜÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤À¡£
¡ÖÊ£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡ØÀ¸À®A.I.¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥²¡¼¥à¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤ËGoogle¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¡ØProject Genie¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Genie¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë²Í¶õ¤Î3D¶õ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎGenie¤Ë¥²¡¼¥à¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¥²¡¼¥àÀ½ºî¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬·àÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤ÎÈ¯É½¸å¡¢¡Ø¶á¤¤¾Íè¡¢¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼ÉÔÍ×ÏÀ
¡¡À¤³¦Åª¤ÊÄÌ¿®¼Ò¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï1·î31Æü¡¢¡ÖVideogame stocks slide on Google's AI model that turns prompts into playable worlds¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ê»Ø¼¨¤Ç3D¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹AI¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥²¡¼¥à´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê´ë¶ÈÌ¾¤È¤·¤Æµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¯¥Ä¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¿ô¼Ò¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ä¿Í¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú1¡Û
¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡È¥ì¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥É¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡É¤Î¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ú2¡Û
Å·ºÍ¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò°ì¿Í¤Ç³«È¯¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÀÎ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¸Ä¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â´ÊÃ±¡£Å·ºÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¡ÈÀ¸»ºÄ¾Çä¡É¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¡Ú3¡Û
AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥²¡¼¥à¤¬ºî¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÆÀ½ÍôÂ¤¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤ë¡£¡È°²ß¤ÏÎÉ²ß¤ò¶îÃà¤¹¤ë¡É¤Î³Ê¸ÀÄÌ¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ä¶½Ì£¡¢´Ø¿´¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¿ôËü±ß¤ÎÈñÍÑ¤Ç¥²¡¼¥àµ¡¤È¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤òÇã¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤â¸º¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Å·ºÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¡Èº¹¡É
¡¡IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¥È¥·¥æ¥»á¤Ï¡ÖAI¤È²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤ÊÏÀÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤À¤¬°æ¾å»á¤Ï¡ÖAI¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÇ¤Å·Æ²¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·Ã»ÍíÅª¤Ê·ëÏÀ¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈAI¤Îº¹¡×¤À¡£
¡¡Âè2²ó¡Ú¡ÈÀ¸À®AI¤¬Ç¤Å·Æ²¤ò¶¼¤«¤¹¡ÉÀâ¤Ë¼±¼Ô¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÏÃ¤òÀ¹¤ê¤¹¤®¡×¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖAI¤ÏÇ¤Å·Æ²¤ÎÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³¡Û¤Ç¤Ï¡¢AI¤ÈÅ·ºÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î·èÄêÅª¤Ê¡Èº¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
Ãð¡§Ç¤Å·Æ²¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡×¤ò¶¼¤«¤¹È¾Æ³ÂÎ¥ê¥¹¥¯¡¢µÏ¿ÅªÈÎÇä¤Ë³ô²Á¤ÏµÕ¹Ô¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÆüËÜ¸ìÈÇ¡§1·î30Æü¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
