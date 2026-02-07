どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち（きぐち）」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙（あじひゃくせん）」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安（かんしゅてい だいやす）」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、東京は池袋にたたずむ最高の居酒屋をご紹介したい。

お店の名前は「やきとん千登利」だ。

・昭和24年（1949年）創業、池袋が誇る老舗のやきとん屋、それが「やきとん千登利」

1949年（昭和24年）と言えば、今では考えられないが、1ドルが360円に固定され、戦後団地の第1号として東京・新宿に都営戸山ハイツ1053戸が完成した年。

高度経済成長の入り口にたった日本が明るい将来に向かって突き進んでいた、そんな時代に、こちらのお店は池袋西口のロマンス通りに産声を上げたのだ。

以来、70年弱に渡って、池袋で絶品の居酒屋メニューを提供し続けているのが、この「千登利」なのだ。

こちらのお店の近くでは、多くのお店が出店・退店を繰り返し、移り変わりが激しくなっているが、このお店だけは時代の変遷を経ても何も変わらない。

・「やきとん千登利」といえば牛肉豆腐

こちらのお店を訪れたのであれば、必ず頼みたいメニューがある。それが牛肉豆腐だ。

お店自慢の大鍋で煮込まれた牛のカシラ肉と大きな豆腐が１丁、そしてそれらが見えなくなるくらいの長ネギ、まさに「やきとん千登利」を代表するメニューがこの牛肉豆腐。



ぱぱっと七味を散らして、熱々の豆腐と一緒に牛肉を口の中に放り込めば、至福の瞬間が広がる。もちろんアルコールとの相性はいうまでもない。



他にも、特製の味噌をつけて味わうカブや



もちろん、焼きとんも含め、何を味わっても美味しい。



もしも池袋を訪れるのであれば、時代を経ても変わらない、こちらのお店の暖簾をくぐってみてはいかがだろうか？

時代に流されることのない、質実剛健で真っ直ぐなお店の味わいや佇まいを堪能したのなら、また明日からの日々をこの店に背中を押されて頑張りたくなるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 やきとん千登利（ちどり）

住所 東京都豊島区西池袋1-37-15 西形ビル 1F

営業時間

火・水・木・金 16:30 から 22:30

土・日・祝日 16:00 から 22:30

定休日 月曜日

The post 【日本居酒屋紀行】昭和24年（1949年）創業！池袋が誇る老舗居酒屋「やきとん千登利（ちどり）」とは？ first appeared on GOTRIP!.