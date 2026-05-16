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【日本焼きそば紀行】戦後創業・3代続く郡上八幡のソウルフード！パリパリ食感がクセになる名物焼きそばとは？ / 岐阜県郡上市八幡町の「かたぎり」
鉄板で炒められた野菜や肉、そして焦げたソースの香り。思い浮かべるだけで口の中に唾液が溢れてしまうB級グルメの1つと言えば「焼きそば」。ひとくち…
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【日本グルメ紀行】日本一のピッツァ職人が焼く！郡上の清流と地元食材が織りなす、本場ナポリピッツァとは？ / 岐阜県郡上市白鳥町の「Pizzeria Gonza（ピッツェリア ゴンザ）」
イタリアが世界に誇る食文化の象徴、そして2017年にはユネスコ無形文化遺産にも登録された、素晴らしいイタリアグルメの1つ、ナポリピッツァ。薪窯の…
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名古屋駅近くのライフスタイルホテル SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）開業
2026年6月1日に名古屋駅から徒歩約8分の場所に開業した、韓国発のスタイリッシュなライフスタイルホテル「SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）」。…
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ガーデニング好きな方におすすめのドイツ最大級の園芸レジャー施設「エガパーク・エアフルト」
ドイツ中央テューリンゲン州の州都エアフルト（Erfurt）は、中世の時代からヨーロッパにおける交通や交易の中心地として栄えた、1,300年近い歴史を誇…
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ヒルトン名古屋 中国料理「王朝」にて四川料理フェア〈刺激的麻辣味〉サマーチャイニーズビュッフェ開催中
愛知県名古屋市にある「ヒルトン名古屋」では、2026年7月16日（木）から9月13日（日）までの期間、中国料理「王朝」にて『四川料理フェア〈刺激的麻辣…
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明治38年創業！120年続く老舗料亭で味わう名物あさり鍋とは？ / 東京都江東区亀戸の「亀戸升本 本店」
日本各地にはそれぞれの街や地域の方々がこよなく愛し、磨き上げられてきた絶品グルメが必ず１つや２つ存在する。しかしその絶品グルメは、ほとんどの…
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【ドイツ】中世の面影を残すテューリンゲンの古都「エアフルト」の旧市街を歩く
ドイツ中央テューリンゲン州の州都エアフルト（Erfurt）は、中世の時代からヨーロッパにおける交通や交易の中心地として栄えた、1,300年近い歴史を誇…
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【日本麺紀行】築150年の古民家で味わう！「うだつの上がる町並み」の名店で堪能する石臼挽き手打ち蕎麦とは？ / 岐阜県美濃市の「そば切り まる伍」
日本人のファストフードの1つとして昔から愛されてきたメニューの1つといえば、蕎麦。かつては粒のまま蕎麦のおかゆにしたり、粉にしたものを練って団…
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ラデュレの新業態「カフェ・ラデュレ」の日本第一号店が名古屋ラシックにオープン
ケーキや焼き菓子を食べながらお茶を楽しむパリのサロン・ド・テ（salon de thé）の歴史を創り上げた、1862年創業の老舗パティスリー、ラデュレ…
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【日本麺紀行】芦原温泉の老舗大衆食堂で味わう絶品ラーメンとは？ / 福井県あわら市の「いしや食堂」
日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店が…
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【日本冷やし中華紀行】昭和元年（1926年）創業！約100年続く銀座の老舗町中華で味わう、冷やし中華とは？ / 東京都中央区銀座・歌舞伎座裏の「萬福」
夏の暑さが容赦なく身体を包み込む季節になると、なぜか無性に恋しくなる一品。それが、冷やし中華。色とりどりの具材が美しく盛り付けられた皿の上に…
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【日本居酒屋紀行】大正8年創業！100年以上続く老舗で味わう絶品焼鳥とは？ / 東京都墨田区錦糸町の「鳥の小川」
どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日…
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ミッフィー コラボレーションアフタヌーンティーセットが6〜8月限定で登場｜コートヤード・バイ・マリオット名古屋
愛知県名古屋市の「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」の1階にある「THE LOUNGE」では、世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」とコラボレ…
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【誰にも教えたくない日本の隠れ家】昭和47年創業！豊橋の住宅街に佇む隠れ家ビアホールで味わう絶品ビールとは？ / 愛知県豊橋市の「ビアホール 独逸（どいつ）」
世界三大酒類の1つに数えられ、人類の歴史と共に歩み続けてきた飲み物と言えば、ビール。中でも世界中の愛好家から愛されているビールの1つがドイツビ…
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お茶を“食す”至福の体験「フレンチジャポネ〜伊勢茶mirume〜」｜ ストリングスホテル 名古屋 グラマシースイート
ストリングスホテル 名古屋のレストラン「グラマシースイート」では、2026年5月15日（金）から7月9日（木）までの期間限定で、日本茶専門店“伊勢茶mi…
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【日本居酒屋紀行】1968年創業！東京下町の名酒場で味わう絶品もつ焼きとは？ / 東京都江東区亀戸の「小池屋」
どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日…
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韓国の伝統菓子からトレンドスイーツまでがラインアップ！ ヒルトン名古屋のサマースイーツビュッフェ
愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、ポップな彩りと繊細な味わいが魅力の韓国ス…
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【日本麺紀行】岡山市内の住宅街にたたずむ老舗で味わう昔懐かしい中華そばとは？ / 岡山県岡山市北区・奉還町の「中華そば 丸天 西店」
日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店が…
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【日本餃子紀行】昭和37年創業！60年以上愛され続ける老舗で味わう浜松餃子とは？ / 静岡県浜松市・JR浜松駅徒歩3分の「むつぎく」
中国で生まれ独自の進化を遂げた、日本の餃子。中国ではおおよその餃子は水餃子と呼ばれる、沸騰したお湯の中をくぐらせて味わう餃子がほとんどだが、…
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【日本グルメ紀行】明治2年創業！清流長良川の天然鮎を心ゆくまで堪能できる岐阜の名店とは？ / 岐阜県岐阜市・川原町の「川原町 泉屋」
夏の風物詩として、古来より日本人に愛され続けてきた川魚の王者と言えば、鮎。「清流の女王」とも称される鮎は、清らかな川の水と石苔だけを糧に育ち…