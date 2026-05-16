【日本麺紀行】築150年の古民家で味わう！「うだつの上がる町並み」の名店で堪能する石臼挽き手打ち蕎麦とは？ / 岐阜県美濃市の「そば切り まる伍」

日本人のファストフードの1つとして昔から愛されてきたメニューの1つといえば、蕎麦。かつては粒のまま蕎麦のおかゆにしたり、粉にしたものを練って団…