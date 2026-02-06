＜旦那が家族の悪口を…＞夫は妻の両親やきょうだいが大っ嫌い！原因はいったい…？
義理の親やきょうだいとの関係が良好であれば、親戚付き合いもうまくいくもの。でも、世の中には険悪な関係性もあります。ママスタコミュニティのあるママも悩んでいるようで、こんな投稿がありました。
『現在、旦那と私と子ども2人の4人家族で、3人目を妊娠中です。私自身は実家の家族とも仲がよくて、子どもたちも祖父母のことは好きで会いたがっています。でも旦那だけが私の母親と妹、義理の姉のことを心底嫌っています。
事の発端は、遠方に住んでいる妹が結婚をするときに、私の旦那だけを招待しなかったことです。それからというもの、親から連絡が入ったり、孫に会いにきたりする度に、本人に直接は言わなくても親を罵ります。私も親と仲が悪いわけではないため、そんな言葉を聞きたくなくて、旦那にも悪く言わないでほしいと伝えました。この関係性は修復できるのでしょうか？』
旦那さんが、投稿者さんの両親や姉妹を嫌っているそう。結婚式に自分だけ招待されなかったことが理由ですが、その後も親が連絡してきたり、家にきたりする度に親の悪口を言うようで、投稿者さんはずっと嫌な思いをしています。ただ、他のママたちは旦那さんが怒る気持ちも理解できるようで、コメントが寄せられました。
結婚式に呼ばれなかった……旦那さんが怒るのも無理はない
『子どもは招待するのに、わざわざ旦那さんを招待しないのは意地悪と思われても仕方ないよね』
『妹さんは、投稿者さんの旦那さん（義理の兄）をどうでもいいと考えているとしか思えない。それを感じているから旦那さんは怒っているんでしょう』
『妹さんがかなりの割合で失礼だと思った。きちんと説明してから招待するか否かを決めたのではなく、最初からでしょ？ そうだとすると、除け者にされたと思うのは当然じゃないかな』
旦那さんは自分だけ結婚式に招待されなかったことを怒っていますが、それは無理もないでしょう。投稿者さんや子どもたちは招待されているのに自分だけ……となったら、仲間はずれにされている、親戚として認識されていないと思うでしょう。それまで旦那さんが投稿者さんの両親やきょうだいと問題なく付き合っていたのであれば、なおさらショックは大きかったのではないでしょうか。
なぜ妹に反論しなかったの？
『投稿者さんも投稿者さんだよ？ 妹さんから話がきたときに、なぜ「うちは旦那と私と子どもでひとつの家族なのだから。旦那だけ外すという選択肢はない」と言わなかったの？』
結婚式の話は投稿者さんにもきていますから、旦那さんだけが招待されていないことはわかっていたはずです。その時点で妹さんに「旦那も招待してほしい」と伝えることはできたでしょう。むしろ、旦那さんだけ招待されていないことに抗議してもよかったのではないでしょうか。それをしなかった投稿者さんにも、旦那さんは腹を立てているのかもしれません。
もし逆の立場だったら……
『逆の立場だったらたしかに嫌だわ。旦那の妹に自分だけ招待されない……。嫁は他人だから呼ばないってことよね？ と思う。一生根に持つと思う。それで旦那は、俺の家族を悪く言うなと主張するんだよね？』
もし自分が旦那さんの立場になったとしたら……。そのときの気持ちを考えてみてはいかがでしょう。自分だけ結婚式に招待されていないのですから、義理のきょうだいとして認められていないと思うのではないでしょうか。それに対して怒っていても妻は自分の味方になってくれないのですから、旦那さんはますます孤立してしまうかもしれません。
旦那さんにきちんと謝るのが先では？
『投稿者さんも、なぜ旦那さんの気持ちに寄り添わないのかね。内容を見ていると、自分の実家寄りの感じがするよ。せめて投稿者さんからでも寄り添った謝罪をしてみたら？』
『旦那さんに機嫌を直してほしければ、まず妹さんが義兄（投稿者さんの夫）に失礼なことをしたと謝罪して、投稿者さんの両親も、妹のすることを止めなかったことを謝罪するしかないと思う』
結婚式の後で、両親や妹さんが投稿者さんの旦那さんに謝罪をしたのかはわかりません。でも今からでも正式に謝ることが大切ではないでしょうか。妹さんがしたことは義理の兄に対して失礼なこと。そして妹さんの考えに疑問を持たずにそのままにした両親も、義理の息子に謝るべきでしょう。
旦那さんは、自分だけ仲間はずれになったような気持ちだからこそ怒っているのでしょう。どのような経緯だったのかも含めて説明すれば、旦那さんも理解してくれるかもしれません。それによって関係性が少しでも修復できることを願っています。