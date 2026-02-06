2月5日、お笑いタレントの丸山礼がInstagramを更新。テレビで見かける彼女とは少し様子の違う雰囲気に、多くのファンから反応が寄せられた。

「いつもは、変顔などと共に、出演番組の告知をすることの多い丸山さんですが、この日は“ギャル風”のメイクを披露。心なしか、フェイスラインがほっそりしたようにも見えます。指には赤いマニキュアを塗っており、女性らしい印象ですね。この投稿には、すでに1万いいねがついています。

1月22日には、先だって今回のメイクができるまでの動画を披露していましたが、これも『テレビで見かけるたびかわいくなっていってる』などと大好評でした」（芸能記者）

5日の投稿には「やせた！？」「可愛い！」と、コメントが続々と寄せられている。現在28歳の丸山。最近ではお笑いだけでなく、美容についてなどの発信も目立っている。

「ロバートの秋山竜次さんや木村多江さんなど、多彩なモノマネのレパートリーを持つ丸山さん。テレビへの出演だけでなく、親しみやすいキャラクターを前面に押し出したYouTubeチャンネル『丸山礼チャンネル』も、登録者数120万人越えの人気です。特にZ世代からの支持が厚く、幅広く活躍しています」（同前）

丸山はさらに、女優としての一面も持つ。連ドラのゲスト出演のみならず、最近ではレギュラー出演者として配役されることも多い。次作のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も予告されているほどだ。

2026年は舞台にも初挑戦。2月9日から公演が始まるミュージカル『レイディ・ベス』にもメインキャストで出演します。この役はオーディションで勝ち取ったそうですから、演技力も折り紙付きといっていいでしょう。

こうした女優業としての丸山さんは、バラエティ番組でよくみる“お調子者”とは一線を画した雰囲気です。今回Instagramに投稿したメイク写真も、どちらかというと女優業を意識してのものでしょう」

変顔とモノマネとメイク写真……。異色の投稿が混在する彼女のInstagramは、まさに“丸山礼ワールド”ともいえそうだ。ほっそり姿を見せた彼女が次に投稿するのは、どんな“顔”だろうか。