「これは買う」と断言！『ドラクエ7リメイク』体験版が良すぎて期待大、オリジナル版の不満を解消した“神進化”

ゲーム情報発信YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「これが堀井さんの本気！？DQ7R体験版が良すぎて、めちゃくちゃ期待出来る件【ドラクエ7リイマジンド】」と題した動画を公開。2026年発売予定の『ドラゴンクエストVII Reimagined』体験版をプレイし、オリジナル版特有の「クセの強さ」がどのように現代的に再構築されたかを解説した。



ナカイド氏は、オリジナル版『ドラゴンクエストVII』について、冒頭の戦闘までの長さや「石板集め」の難解さなど、人を選ぶ要素が強かったと振り返る。しかし今回のリメイク版については、「ドラクエ1&2の10倍はモチベーション高くプレイできている」と称賛。その理由として、現代のプレイ環境に合わせた快適なシステム改変を挙げた。



特に注目すべき点として、ナカイド氏は「どこでもルーラ」の実装を紹介。イベント中以外であれば最初から使用可能となり、移動のストレスが大幅に軽減されている。また、戦闘システムも進化しており、シンボルエンカウント方式の採用に加え、レベル差がある敵を瞬時に倒せる「いきなり勝利」、倍速モード、オートバトル機能などを搭載。さらに、敵への有効打や状態異常の効きやすさが視覚的にわかるUI改修にも触れ、「現代に適応しようとできるだけストレスなくプレイできる選択肢が用意されている」と評価した。



物語面での最大の驚きとして、オリジナル版にはなかった「ストーリー分岐」の追加に言及。選択肢によって展開が変化する仕様になっており、鬱屈とした展開が多い同作において、新たな解釈や救いがもたらされる可能性を示唆した。



ナカイド氏は、暗いストーリーや石板という要素を継承しつつも、遊びやすさを徹底的に追求した本作を、「じっくり遊びたい人もストーリーを追いたい人も楽しめる」と総括。「これは買うしやる」と購入を断言し、気になった視聴者に向けて体験版のプレイを推奨して動画を締めくくった。