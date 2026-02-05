東京会場で13万人を動員、様々なものに対して抱く“恐怖心”をテーマにした展覧会「恐怖心展」が、大阪で開催されることが決定した。期間は3月27日（金）〜5月10日（日）。東京会場での展示内容に加え、大阪会場限定の新作展示も登場するという。

梨（ホラー作家）、株式会社闇、大森時生（テレビ東京プロデューサー）による本展は、単に命の危険や苦痛を伴うもののみならず、ときに説明のつかない不合理さを伴う“恐怖心”を、バリエーション豊かな展示で見せていく。東京会場のレポートはこちら（https://horror2.jp/74368）。

大阪での開催に向け、各人よりコメントも到着している。

＜梨／ホラー作家＞

無類の怪談好きとしても知られていた芥川龍之介は、『近頃の幽霊』という短いエッセイの中で、こんなことを書いています。

「一般に近頃の小説では、幽霊――或は妖怪の書き方が、余程科学的になつてゐる。決してゴシツク式の怪談のやうに、無暗に血だらけな幽霊が出たり骸骨が踊りを踊つたりしない。殊に輓近の心霊学の進歩は、小説の中の幽霊に驚くべき変化を与へたやうです」

かの文豪がおよそ100年前に残したこの指摘は、我々が生きる現代における『近頃の恐怖』においても、重要な示唆を与えているような気がします。

＜頓花聖太郎（株式会社闇）＞

私は、多くの『恐怖症』を抱えています。 冷水に顔をつけられないほどの水恐怖症、逃げ場のない閉所への恐怖、そして終わりのない無限への恐怖。 それらは私の一部であり、自身を構成する多様な側面の一つでもあります。いわば、切り離すことのできない「面倒な隣人」です。 しかし、そんな臆病な感性があるからこそ、触れられる世界の質感があるのだと信じています。 大阪の地で、皆様もご自身の内なる『面倒な隣人』と対峙いただけることを楽しみにしています。

『恐怖心展大阪』

■開催期間：2026年3月27日（金）〜5月10日（日）

■営業時間：11:00〜19:30（最終入場は閉館30分前まで） ※イベントの体験所要時間は約90分

■会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ

■主催：株式会社闇／株式会社テレビ東京／株式会社ローソンエンタテインメント／株式会社毎日放送／テレビ大阪株式会社／株式会社キョードー関西

■企画：梨、株式会社闇、大森時生（テレビ東京）

■会場協力：ナレッジキャピタル

■公式サイト：https://kyoufushin.com/

Ⓒ2026「恐怖心展大阪」実行委員会