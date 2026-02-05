「かわいいだけじゃだめですか」で話題の女子バレーボーラーの新たな“報告”にファン共感「本当に素敵な時間でした」「楽しかった！」
バレーボール女子日本代表で、SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している野中瑠衣が自身のインスタグラムを2月3日に更新、先に行われたオールスターゲームに関してファンの応援に感謝の気持ちをつづった。
【写真】笑顔がはじける！野中がオールスターの交流を明かした実際の投稿
「オールスターゲーム、尽力頂いた全ての皆様、ありがとうございました!! とてもハードスケジュールでしたが、素晴らしい選手の皆さんと一緒にバレーボールをして、楽しい時間を共有できて…、そして何より沢山の方に会場に来て頂き感謝しています。幸せでした！」など、来場したファンに感謝の気持ちを伝えた。最後は「そして今週からまた後半戦再開です。日々成長し、チームの目標達成に向けて頑張っていきます。是非、SVリーグの試合にもお越しください」とメッセージを送った。
野中は1月31日に行われたSVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」（神戸）に出場。公約していた「天井サーブ」にトライするなど盛り上げ、「敢闘賞」も受賞していた。
新たにアップした画像では、交流した選手たちとの会場やロッカーでの記念撮影やオールスター特別仕様のユニホーム姿など多岐にわたった。
すべてで野中の持ち味でもある、爽やかなはじけるような、明るい笑顔が印象的なショットの数々となっている。これにはフォロワーの間からも「楽しかった！」「本当に素敵な時間でした」「今年も輝いてました！」「お疲れ様です！」など、常に全力プレーを欠かさない野中にねぎらいの声とともに反響が拡がっている。
秋田出身で24歳の野中は日本代表に初選出となった昨年5月の会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と流行中の8人組アイドルグループ『CUTIE STREET』の人気フレーズを用いて、一躍脚光を浴びた。
177センチの長身を活かすアウトサイドヒッターとして活躍、2年目に突入したSVリーグの人気を支える一員としてもさらなる飛躍が期待されている。