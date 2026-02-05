「かわいいだけじゃだめですか」で話題の女子バレーボーラーの新たな“報告”にファン共感「本当に素敵な時間でした」「楽しかった！」

野中は1月31日に行われたSVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAM ES 2025-26 KOBE」（神戸）に出場。公約していた「天井 サーブ 」にトライするなど盛り上げ、「敢闘賞」も受賞していた。

すべてで野中の持ち味でもある、爽やかなはじけるような、明るい笑顔が印象的なショットの数々となっている。これにはフォロワーの間からも「楽しかった！」「本当に素敵な時間でした」「今年も輝いてました！」「お疲れ様です！」など、常に全力プレーを欠かさない野中にねぎらいの声とともに反響が拡がっている。

秋田出身で24歳の野中は日本代表に初選出となった昨年5月の会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と流行中の8人組アイドルグループ『CUTIE STREET』の人気フレーズを用いて、一躍脚光を浴びた。

177センチの長身を活かすアウトサイドヒッターとして活躍、2年目に突入したSVリーグの人気を支える一員としてもさらなる飛躍が期待されている。

