“勝手に一夫多妻”をスローガンに独特の家族スタイルを発信してきたYouTuberの渡部竜太。現在、“家庭崩壊”の危機であることを明かし、波紋を呼んでいる。

渡部は北海道の一つ屋根の下、複数の夫人と子どもたちとの共同生活を伝えるチャンネル「一夫多妻ちゃんねる」を運営している。2023年にスタートし、一風変わった日常を発信してきた。

「『徳川家康を超える53人以上の子どもを作りたい』という野望を掲げ、どの夫人とも籍を入れず、これまでに11人の子どもを授かっていました。最近は、夫人3人、子ども4人の8人で生活していましたが、2025年12月末に第1夫人、第3夫人が子どもを実家に連れて帰ったことを動画で公開していたのです。

年明けの1月3日には、渡部さんがXで《一夫多妻、崩壊しました》とつづり、家を出て、車で生活することを報告していました」（スポーツ紙記者）

一夫多妻生活にかげりが生じるなか、渡部は1月31日の「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演し、現在の生活を語った。

「2人の夫人と決別した理由に関して、渡部さんは経済面を理由にあげました。チャンネル開設当初は、一夫多妻というめずらしいテーマが話題になり、月収100万円を稼いでいたそうです。動画の撮影や編集は3人の夫人と協力していたものの、子育てに追われる第1、第3夫人と意見がすれ違うように。

渡部さんは『世界に飛び出してもっと夫人を増やしたい』と家族を増やすことを提案したところ、夫人たちから『一夫多妻とか気持ち悪い』と全否定され、家を出て行かれたことを明かしました」（芸能記者）

動画内で、渡部は「いま、全財産が11万円しかないんです」と告白。現在は、子どもがいない第2夫人とともに車で寝泊まりしていることを打ち明けた。“家庭崩壊”が明らかになったが、動画のコメント欄では

《愛想尽かされただけ》

《いやもう、何なんこの人》

《三行半 真実に目覚めただけ》

など、厳しい声があがっている。2人の夫人と“破局”し、今後の生活も危ぶまれているが、渡部は早くも次のプランを考えているようだ。

「2月1日のXで、『街録ch』への出演を告知したのですが、《唯一残った彩花と新夫人オーディション開催します》と、新たな“妻候補”を探す夫人オーディションをおこなうことを明かしました。今回の動画でも、『6人応募ありました』と話しており、今後も、パートナーをひとりに絞るつもりはないようです」（同前）

どん底に陥った“一夫多妻生活”の行方ははたして──。