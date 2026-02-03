デ・ブライネとダビド・シルバ両方の良さを持った選手に？ ニューカッスル戦で1G1Aのヴィルツをキャラガーが称賛
プレミアリーグ第24節リヴァプール対ニューカッスルの一戦は4-1でホームチームの快勝に終わった。
先制点を挙げたのはアウェイのニューカッスルだったが、ジョエリントン、ブルーノ・ギマランイス、ティノ・リヴラメントが不在ということもあり、ここからはリヴァプールの時間に。
41分と43分にウーゴ・エキティケに得点が生まれて逆転に成功すると、67分にはフロリアン・ヴィルツにゴール。その後はリヴァプールの時間が続き、後半アディショナルタイムにはイブラヒマ・コナテがゴールネットを揺らしてダメ押しの4点目が生まれた。
『Daily mail』ではクラブOBであるジェイミー・キャラガー氏がヴィルツのパフォーマンスを絶賛し、以前マンチェスター・シティに在籍した2人のMFとの比較に言及した。
「ヴィルツはどんどん良くなってきている。彼が本当に優れた選手であることは疑いようがない」
「プレミアリーグはケビン・デ・ブライネを失ったが、ヴィルツを獲得した。特別な選手たちがプレミアにやってきている。私は彼をよく観察し、デ・ブライネ級の選手になれるのか考えた。ヴィルツをよく見ていると、彼はダビド・シルバのような美しいプレイを見せる可能性も感じさせる。(デ・ブライネと)両方の資質を備えているんだ」
リヴァプールの司令塔として、ニューカッスル戦ではチームを勝利に導いたヴィルツ。彼のプレミアでのキャリアは始まったばかりだが、キャラガー氏が語ったようなシルバ、デ・ブライネ級の数字を残すことはできるのだろうか。