プレミアリーグ第24節リヴァプール対ニューカッスルの一戦は4-1でホームチームの快勝に終わった。



先制点を挙げたのはアウェイのニューカッスルだったが、ジョエリントン、ブルーノ・ギマランイス、ティノ・リヴラメントが不在ということもあり、ここからはリヴァプールの時間に。



41分と43分にウーゴ・エキティケに得点が生まれて逆転に成功すると、67分にはフロリアン・ヴィルツにゴール。その後はリヴァプールの時間が続き、後半アディショナルタイムにはイブラヒマ・コナテがゴールネットを揺らしてダメ押しの4点目が生まれた。



