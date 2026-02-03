ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

2月1日（日）の放送では、43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木よう子がパートナーとの関係を明かす場面があった。

今回ゲストで登場した真木は、16歳年下のパートナーである俳優・葛飾心との関係性について、「この前『いつまでも恋人でいたい』と言われた」と告白する。

16歳離れているおかげで「お母さんにもなれるし、恋人にもなれる」と語ると、「スーパーとかでお母さんに間違えられる」というエピソードも披露。

「全然嫌じゃない」とした真木は、「2人は愛し合ってパートナーになったわけだから、ラブラブの要求には応える」と前向きに明かした。

さらに、真木のパートナーである葛飾の写真が公開されると、そのルックスにMC陣は「真木さんすごっ！」「わかーい！」と大興奮。

真木自身もパートナーを「目の保養」と表現しつつ、「ちょっとやそっとじゃイライラしない？」と質問されると、「イライラするけど、長男みたいになってる」「真逆（の性格）で、穏やかでマイペースだから、お互いのない部分を埋められる関係」と答えた。

また馴れ初めについても触れ、友達の紹介で出会い、「お互いに惹かれあっていた」と振り返った真木。

番組MCの峯岸みなみから「どうやって年下にアプローチしたんですか？」と聞かれると、「友人たちに私が気になっているっていうのを伝えて、友人たちが『付き合いたいみたいだよ』みたいなパスを出してくれた」と回想する。

交際はパートナーからの申し出だったとも明かし、MC陣からは「勇気入りますよね!?」「真木よう子に！」と驚きの声が上がっていた。