¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±¡¦¿¹²¼ÀéÎ¤»á¡¡µÜ¾ë£´¶è¤ÇÊ³Æ®¡Ö¹â»ÔÀèÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤«¡£½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇµÜ¾ë£´¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶è¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ç¶¦Æ±´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°Â½»½ß»á¡Ê£¶£´¡Ë¤ÎÃÏÈ×¤Ç¡¢£±£°´üÏ¢Â³ÅöÁªÃæ¡£°Â½»»á¤Î²ç¾ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï²£°ìÀþ¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¿¹²¼»á¤ÎÁ±Àï¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹²¼»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¹ñÀ¯¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢µìµÜ¾ë£µ¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍîÁª¡£ÍîÁª¸å¤âÀÐ´¬¤Ë»Ä¤êÃÏÆ»¤ËÄÔÎ©¤Á¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£´Ç¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎãÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç´Ä¶Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹â»Ô¿Íµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤Î£²£³£³µÄÀÊ¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤À¤¬¡¢Æ±¶è¤Ï·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¿¹²¼»á¤¬£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖËèÆü¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤ÏÆ¨¤²¤Þ¤»¤ó¡£Âç¹¥¤¤Ê¤³¤Î³¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿Æ°²è¤Ï£±£²£°Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡Ê£²Æü¸½ºß¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¾ðÀªÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¿¹²¼»áËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤ÇÁê¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ß³Ñ¤Ï¸À¤¤²á¤®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«Ê¬¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´íµ¡´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡°Â½»»á¤ÏÅÞ´´Éô¤È¤·¤Æ±þ±ç±éÀâ¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Á¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÊª´¶¤â¤¢¤ë¡£Áê¼ê¸õÊä¤ÎÍøÅÀ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¼»á¡£°Â½»»á¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁªµóÀï¤òÅ¥½¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤â¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬»ä¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£à¿¹²¼¤ÏÄÔÎ©¤Á¤Î°õ¾Ý¤Ê¤ó¤À¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼¨Æü¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬µÜ¾ë¸©¤Ø±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡Ö°®¼ê¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÎä¤¿¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊÍ¸¢¼Ô¤«¤é¡Ë¡Ø¹â»ÔÁíÍý´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹â»ÔÀèÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤Ï¿¹²¼»á¡¢°Â½»»á¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤Îº´ÌîÀ¿»á¡Ê£´£±¡Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
