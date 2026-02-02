タレントの林家ペーさんが2026年2月1日にXを更新し、自宅が3日間停電状態になっていることを明かした。

「一刻も早く正常な！？生活に戻して下さい！！」

林家ぺーさん宅では2025年9月19日に火災が起き、現在は別の場所で暮らしていることが明かされている。

ぺーさんは1日にXで、東京電力に宛て、「今（1月31日朝から）停電状態で非常に！！困っております」「助けて下さい！！」と住んでいる場所の電気がつかない状態にあると報告した。

また、「電話をかけても（話が通じなくて）至近距離の営業所を教えて下さい」「直接お伺い致します」とつづっていた。

その後もぺーさんは「2日間停電状態でそれでなくても陽が当たらない木造建築」「シベリア状態（吐く息も白い）そして暗闇状態で大変苦労！困っております！！」と訴え。「一刻も早く正常な！？生活に戻して下さい！！」呼びかけていた。

一方、当時東京で5分以上の停電情報はなかったことから、ぺーさんの元には「電気代払ってますか？」「停電ではないのでブレーカー落ちましたかね？」「故障や漏電は考えられませんか...？」という声が寄せられた。

もっとも、ぺーさんはXで「いい加減苛める（停電）のは止めてくれませんか？もう3日目に入っています！」「夜になると江戸時代！？に入っています」と訴える。また、「大変迷惑苦労不自由しています」とし、「改めて何故嫌がらせ！？を受けたのかしら」「とにかく明るい生活をお願いします」とした。

その後、2日未明になり、ぺーさんは、「当家に来て4ヶ月請求書が来ておりません」「したがって支払いが4ヶ月滞っているという事で停電！？」と気づき、電気料金の支払いをしていなかったらしい。

ぺーさんは「私的には3日前に東京電力窓口（手続き）全てNG！？」と手続きをしたものの、なんらかの不都合があったことを示唆しつつ、再び「助けて！」とつづっていた。