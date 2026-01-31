Photo: シラクマ

今年に入ってからSNSなどで見かけることが増えた、タコス専門店。

「ちゃんとしたものって意外と食べたことがないな〜」と思い、半年ほど前に一度作ってみたところ大ハマり。

ついには専用アイテムのトルティーヤプレスまで購入しちゃいました。

自家製タコスに欠かせない専用アイテム

Victoria（ビクトリア） 「鋳鉄 トルティーヤプレス 20cm（8インチ）」

そもそもタコスとは、とうもろこしや小麦粉で作られた「トルティーヤ」に、肉や野菜、ソースをのせて食べるメキシコの国民食。

トルティーヤプレスは、そのトルティーヤを簡単に成形できる専用アイテムです。

検索して驚いたのは、素材やサイズなど、トルティーヤプレスにも意外と多くの種類があること。

いくつか比較した末に選んだのが、ビクトリアの「鋳鉄 トルティーヤプレス 20cm（8インチ）」でした。

決め手になったのは、鋳鉄製であること。

しっかりとお手入れをすれば長く使えますし、約3.9kgというずっしりした重量にも惹かれました。

トルティーヤ作りで一番手間だったのが、薄く綺麗に伸ばす作業。

プレスするときには、本体に生地などが付かないようにクッキングシートに挟みます

綿棒やフライパンの底など、いろいろ試しましたが、なかなか均一にならず苦戦していました。

このプレスは本体にしっかり重量があるおかげで、レバーをギュッと押すだけで美しい円形に。

1枚伸ばすのに1分ほどかかっていたのが、わずか数秒で完成。

おかげでタコス作りのハードルがぐんと下がり、わが家の定番メニューとして「週1タコス」がすっかり定着しました。

手作りでも意外と簡単なんです…！

トルティーヤの作り方は、粉にお水と少しの塩を混ぜるだけ。

使用する粉は小麦粉ととうもろこし粉の2種類ありますが、わが家はより本格的な気分を楽しめる「とうもろこし粉派」です。

具材はカルニタス（豚肉のスパイス煮込み）やサルサ・ベルデ、サルサ・メヒカーナなど。

トルティーヤを手作りするだけで一気にクオリティが上がるので、それ以外は正直市販のものでも十分です。

わが家は毎週金曜日をタコスパーティーにしていて、全て手作りしていますが、それでも準備にかかるのは1時間ほど。レシピなどを見ると大変そうなイメージでしたが、やってみると意外と簡単でした。

トルティーヤのふわっと広がるとうもろこしの香りと、具材やソースのスパイス感が合わさってもう絶品！

1週間程度なら保存も効くので、常備菜感覚でも楽しめますよ。

意外とマルチに使える鋳鉄プレス

マグロのお刺身がペラペラに……

「トルティーヤ以外には使わないだろうな」と思っていましたが、これが意外と万能。

鶏胸肉を薄く伸ばしてシュニッツェルにしたり、マグロやホタテを軽くプレスしてカルパッチョにしたり。

特に脂が乗ったお刺身は、プレスすることで全体に脂が行き渡り、よりリッチな味わいに。ソースの絡みも良くなって、これが本当においしいんです……！

想像以上に活躍してくれているので、思い切って良いものを買っておいてよかったな〜と感じています。

