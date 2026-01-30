「これは世界トップ行くな」「ジダンみたいなかわし方するヤバい選手」22歳日本人がスペイン王者相手に躍動！世界的名手を上回るパフォーマンスにファン衝撃！「バルサ相手に充分戦えてて末恐ろしい」
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、日本代表DF鈴木淳之介を擁数コペンハーゲンは、強豪バルセロナと敵地で対戦。開始４分に先制点を奪い、リードしたまま前半を終えるなど健闘したものの、後半に４ゴールを奪われて１−４で敗れた。
この試合に５バックの中央で先発した鈴木は、バックパスのミスでピンチを招いたり、やや不運なPK献上があったものの、スペイン王者を相手に躍動。世界的名手のロベルト・レバンドフスキを抑え込むなど１対１の守備で強さを見せれば、ボールを奪ってから何度も攻め上がり、攻守に渡ってハイパフォーマンスを披露した。
この試合を配信したWOWOWの公式YouTubeチャンネルが、この試合における22歳CBのプレー集を公開すると、コメント欄には次のような声が寄せられた。
「フィジカルえぐいし、うまい」
「まじで壁すぎてえぐいなうますぎる」
「これは世界トップ行くな」
「奪ってから絶対1人抜くの草」
「たしかに致命的なミスをしたがプレーみてるとポテンシャルえぐすぎて期待しかない」
「バルサ相手にセンターバックがダブルタッチで交わすってなんやねん」
「レバンドフスキから一対一でボールぶん取るのにボール持ったらジダンみたいなかわし方するヤバい選手」
「代表の３CBの１枚は確定だな」
「スピード、高さ、強さがあって持ち運びもできるの凄すぎる」
「バルサ相手に充分戦えてて末恐ろしい。どんどんチャレンジして欲しい」
ミスもあったが、今後のステップアップを予感させるパフォーマンスだったのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボール奪って持ち上がる！鈴木淳之介のバルサ戦プレー集
