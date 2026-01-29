冬のボーナス80万円でも「頑張ろうがサボろうが変わらない」　複雑な心境を明かす50代男性

ボーナスの出方によって今後もやる気も変わってくる。埼玉県の50代男性（年収750万円）の冬のボーナス支給額は80万円だった。施設管理の事務職として「何でも屋の雑用係」を自称する男性だが、その支給額の決まり方には独特の事情があるようだ。（文：長田コウ）

「第三セクターなので、議会で決まった割合がそのまま当てはまるので、頑張ろうがサボろうが変わらないです。これで家族5人を養っています」

一応の査定はあるものの……

第三セクターとは、自治体と民間企業が共同出資して作った法人のことで、給与や待遇が公務員の基準に準じていることが多い組織だ。つまり個人の努力が反映されにくい構造なのだろう。一応の査定はあるものの、その差は上下でわずか5000円程度だという。それでも

「まともな職場なので真面目にやらない人はいない」

と職場の雰囲気を肯定している。

「どちらかというと冬の比率を上げてほしい」

神奈川県の50代男性（ITエンジニア／年収1300万円）は、150万円という高額な冬のボーナスを手にしている。メーカー系IT企業のSEとして働くこの男性、支給額は昨年と同様で、「理由は特に聞いていない（昨年も）。標準評価と聞いている」と冷静に語る。

「年額で決まっていて、冬は夏よりも配分比率が低いので、この程度の額になっているのはある程度納得している」

額面だけを見れば十分すぎるほどだが、男性は「どちらかというと冬の比率を上げてほしい」と本音をこぼしている。高年収プレイヤーであってもキャッシュフローの配分にはこだわりがあるのかもしれない。

いずれのケースも、自分の置かれた環境のルールを理解し、淡々と、あるいは納得感を見出しながら日々の業務に向き合っているようだ。

