ÆüËÜ¤Î¡Ö°û¿©Å¹¡×¤ÏÆ¯¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ä³°¹ñ¿Í¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¹¤´¤¤¸÷·Ê¡É
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
ÆüËÜ¤Î°û¿©¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼Â¼Á¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í10¿ÍÊ¬¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¸À¤¨¤ÐµÈÌî²È¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼
¢¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
£¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤ò¤¹¤ë·¸
¤Å¹¤Î³°¤ÇµÒ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë·¸
¥ÃíÊ¸¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë·¸
¦ÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤ë·¸
§»®¤ò¤«¤¿¤Å¤±¤ë·¸
¨Ä´Íý¤ò¤¹¤ë·¸¡Ê¥·¥§¥Õ¡Ë
©¥·¥§¥Õ¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë·¸
ª¿©´ïÀö¤¤¤ò¤¹¤ë·¸
«ÁÝ½ü¤ä¥´¥ß¤òÊÒÉÕ¤±¤ë·¸
¡¡¶ËÃ¼¤Ê¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤Î»Å»ö¤òÁ´¤ÆÊÌ¡¹¤Î¿ÍÊª¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ë¤äÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê½õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¡¡¢¢¡¢£¤Î¤è¤¦¤Ê´ÉÍýÂ¦¤¬¡¢¤¡¢¥¡¢¦¡¢§¤Ê¤É¤Î¥Õ¥í¥¢ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¡¢µÒ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¨¤ä©¤Ê¤É¤Î·¸¤Ïª¤ä«¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÄã¤¤ÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÃ´Åö¤Ë¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬µÈÌî²È¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¶¯ÅÙ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂ´ÅÝ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
»Å»ö¤ò¡ÖËÜÇ½Åª¤Ë¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¥¤¥ó¥É¿Í
¡¡¸½¾ì¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢Ê¬¶È¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨¤è¤ê¤â»Å»ö¤¬Ê¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈó¸úÎ¨¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤¿ÅöÁ³¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÒÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÇö¤¯¡¢ÇÛÁ·¤ò¤¹¤ëÅ¹°÷¤ËÃíÊ¸¤òÍê¤ó¤Ç¤â¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ÎÁÈ¿¥¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤Þ¤ë¤ÇËÜÇ½¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤òºÙÀÚ¤ì¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â»ê¤ë½ê¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤ò¤¹¤ë¡×¤Û¤¦¤¬²Ô¤²¤ë¸½¼Â
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎã¤Ç°ìÈÖ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å¹¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡·Ð±Ä¼Ô¤À¡£ºÇ¤â¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²¼ÀÁ¤±¤ÎËöÃ¼¡¢«ÁÝ½ü¤ä¥´¥ß¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¤ÎµëÎÁ¤Ï°ìÈÖÄã¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤½¤Î¹½Â¤¤È³¬ÁØ¤¬¶ËÃ¼¤Ê¤Î¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤ÆËÜ¼Á¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Îº¢¤«¤é¤«¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¦Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤ò¤»¤º¤ËÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î»×¹Í¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤à¤·¤í¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î½¬´·¤Î¤Û¤¦¤¬»ñËÜ¼çµÁ¤Î¸½¼Â¤Ë¶á¤¤¤Î¤À¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦Ä´À°¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë