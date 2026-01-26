野球日本代表・侍ジャパンは26日、3月に行われるWBCに出場予定の選手を新たに10名発表しました。これで合計29名となっています（上限は30名）。

今回発表されたメンバーでは、メジャーから4選手が選出。ドジャースの山本由伸投手や、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手、村上宗隆選手が名を連ねました。国内組では前回大会にも出場した宮城大弥投手や郄橋宏斗投手、中村悠平選手が参加。さらにこれまでの強化試合でもトップチーム入りを果たした選手たちが加わる布陣となりました。

NPB所属選手は2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる宮崎の事前合宿から参加予定。MLB所属選手のチーム合流時期は未定となっています。

なお、最終の公式選手ロースターは日本時間2月6日にWBCIより発表される予定です。

▽今回発表された出場予定選手(数字は背番号)

13 宮城大弥（オリックス）

18 山本由伸（ドジャース）

28 郄橋宏斗（中日）

47 曽谷龍平（オリックス）

57 北山亘基（日本ハム）

27 中村悠平（ヤクルト）

3 小園海斗（広島）

25 岡本和真（ブルージェイズ）

55 村上宗隆（ホワイトソックス）

51 鈴木誠也（カブス）