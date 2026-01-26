【WBC】侍ジャパン追加メンバー10名を発表 メジャーからは山本由伸・岡本和真・村上宗隆・鈴木誠也
野球日本代表・侍ジャパンは26日、3月に行われるWBCに出場予定の選手を新たに10名発表しました。これで合計29名となっています（上限は30名）。
今回発表されたメンバーでは、メジャーから4選手が選出。ドジャースの山本由伸投手や、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手、村上宗隆選手が名を連ねました。国内組では前回大会にも出場した宮城大弥投手や郄橋宏斗投手、中村悠平選手が参加。さらにこれまでの強化試合でもトップチーム入りを果たした選手たちが加わる布陣となりました。
NPB所属選手は2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる宮崎の事前合宿から参加予定。MLB所属選手のチーム合流時期は未定となっています。
なお、最終の公式選手ロースターは日本時間2月6日にWBCIより発表される予定です。
▽今回発表された出場予定選手(数字は背番号)
13 宮城大弥（オリックス）
18 山本由伸（ドジャース）
28 郄橋宏斗（中日）
47 曽谷龍平（オリックス）
57 北山亘基（日本ハム）
27 中村悠平（ヤクルト）
3 小園海斗（広島）
25 岡本和真（ブルージェイズ）
55 村上宗隆（ホワイトソックス）
51 鈴木誠也（カブス）
2 牧秀悟（DeNA）
4 若月健矢（オリックス）
5 牧原大成（ソフトバンク）
6 源田壮亮（西武）
7 佐藤輝明（阪神）
8 近藤健介（ソフトバンク）
12 坂本誠志郎（阪神）
19 菅野智之（FA）
20 周東佑京（ソフトバンク）
23 森下翔太（阪神）
66 松本裕樹（ソフトバンク）
1 松井裕樹（パドレス）
14 伊藤大海（日本ハム）
15 大勢（巨人）
16 大谷翔平（ドジャース）
17 菊池雄星（エンゼルス）
26 種市篤暉（ロッテ）
61 平良海馬（西武）
69 石井大智（阪神）