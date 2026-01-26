WBCメンバーに新たに選出されたメジャー4選手左から岡本和真選手、山本由伸投手、村上宗隆選手、鈴木誠也選手(写真：AP/アフロ)(写真：Imagn/ロイター/アフロ)

野球日本代表・侍ジャパンは26日、3月に行われるWBCに出場予定の選手を新たに10名発表しました。これで合計29名となっています（上限は30名）。

今回発表されたメンバーでは、メジャーから4選手が選出。ドジャースの山本由伸投手や、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手、村上宗隆選手が名を連ねました。国内組では前回大会にも出場した宮城大弥投手や郄橋宏斗投手、中村悠平選手が参加。さらにこれまでの強化試合でもトップチーム入りを果たした選手たちが加わる布陣となりました。

NPB所属選手は2月に宮崎と名古屋で開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に先駆けて行われる宮崎の事前合宿から参加予定。MLB所属選手のチーム合流時期は未定となっています。

なお、最終の公式選手ロースターは日本時間2月6日にWBCIより発表される予定です。

▽今回発表された出場予定選手(数字は背番号)
13　宮城大弥（オリックス）
18　山本由伸（ドジャース）
28　郄橋宏斗（中日）
47　曽谷龍平（オリックス）
57　北山亘基（日本ハム）
27　中村悠平（ヤクルト）
3　小園海斗（広島）
25　岡本和真（ブルージェイズ）
55　村上宗隆（ホワイトソックス）
51　鈴木誠也（カブス）

▽すでに発表済みの出場予定選手
2　牧秀悟（DeNA）
4　若月健矢（オリックス）
5　牧原大成（ソフトバンク）
6　源田壮亮（西武）
7　佐藤輝明（阪神）
8　近藤健介（ソフトバンク）
12　坂本誠志郎（阪神）
19　菅野智之（FA）
20　周東佑京（ソフトバンク）
23　森下翔太（阪神）
66　松本裕樹（ソフトバンク）
1　松井裕樹（パドレス）
14　伊藤大海（日本ハム）
15　大勢（巨人）
16　大谷翔平（ドジャース）
17　菊池雄星（エンゼルス）
26　種市篤暉（ロッテ）
61　平良海馬（西武）
69　石井大智（阪神）