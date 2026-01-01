ブンデスリーガ 25/26の第19節 ボルシアＭＧとシュツットガルトの試合が、1月25日23:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧは町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）、ハリス・タバコビッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、ジェイミー・ルウェリング（MF）、ニコラス・ナーティ（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。シュツットガルトのジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

ここで前半が終了。0-1とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、シュツットガルトは同時に2人を交代。エルメディン・デミロビッチ（FW）、ジェイミー・ルウェリング（MF）に代わりデニス・ウンダブ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）がピッチに入る。

65分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。ロッコ・ライツ（MF）、フランク・オノラ（MF）に代わりアレホ・サルコ（FW）、ワエル・モヒヤ（MF）がピッチに入る。

67分シュツットガルトが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-2。さらにリードを広げる。

73分、シュツットガルトが選手交代を行う。ラモン・ヘンドリックス（DF）からマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）に交代した。

その直後の74分シュツットガルトが追加点。アンジェロ・シュティラー（MF）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シュツットガルトが0-3で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）はフル出場した。高井 幸大（DF）はフル出場した。

2026-01-26 01:30:22 更新