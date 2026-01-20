¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯²ÃÆþ¤Î±ö³·ò¿Í¡¢»Ø´ø´±¤¬º£Àá¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¡×
¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤òÎ¨¤¤¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW±ö³·ò¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£22Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¡ØX¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Î±ö³¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÎNEC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£³¤³°Ä©Àï2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â±½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢20Æü¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö7¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢5Âç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±ö³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î2¤Ä¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¸À¸ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡18»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö19¡×¤Î12°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢24Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÆ±MFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢±ö³¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
