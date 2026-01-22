山形県らしさを感じる「山形県のお土産」ランキング！ 2位「さくらんぼカレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるような、こだわりたっぷりの逸品に注目。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、山形県らしさを感じる「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「名産のさくらんぼとカレーは絶対に合わないと思ってしまうが、でも一度は試してみたいと思うインパクトがあるお土産だから」（40代女性／埼玉県）、「山形の特産であるさくらんぼを使っており、山形らしさが分かりやすいからです。意外性もありつつ、話題性のあるお土産だと思います。山形の名産を前面に出している点が印象的でした」（20代男性／愛媛県）、「山形といえばさくらんぼが有名でインパクトあるお土産だから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「名産というのもありますが美味しそうなので食べたいという興味もあります」（60代女性／広島県）、「米沢牛単品でも美味しいですが米沢牛が入ったカレーも絶品です」（40代女性／神奈川県）、「高級な食材が手軽に食べれるから」（40代女性／神奈川県）、「米沢牛の名声は全国に轟いている」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：さくらんぼカレー（後藤屋）／50票2位はインパクト抜群の「さくらんぼカレー」です。山形県産のさくらんぼの果実が入ったピンク色のルウは、辛さ控えめでフルーティー、甘みのある独特な味わいが特徴。見た目の驚きと山形らしさが詰まった、話題性抜群のお土産です。
1位：米沢牛ビーフカレー（登起波）／62票1位に輝いたのは、ぜいたくな「米沢牛ビーフカレー」でした。米沢牛のうまみや、野菜の甘みが溶け込んだ濃厚な味わいは、まさに至高の逸品。老舗のこだわりが詰まった高級感あるおいしさが、多くの支持を集めました。
