デジタルとアナログ、両方の手帳を使ってみているけれど、なかなか続かない人も多いのでは。アプリと紙の手帳を行き来することで、「むしろ自由になった」と話すのが、ほぼ日手帳WEBデザイナーのメロンさん。手帳をつくるメーカーならでは“ほぼ日手帳アプリの使い方”のコツも交えて、手帳を4冊楽しんでいるメロンさんに、デジタルとアナログの使い分け方を聞いてみました。ほぼ日手帳WEBデザイナーメロンさんの使用している手帳