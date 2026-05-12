女子バレー日本代表キックオフ記者会見2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。今年度は2028年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かるアジア選手権など、3つの国際大会が予定されている。2季目に入ったフェルハト・アクバシュ監督は、報道陣にサプライズで差し入れを持参。滑らかに口にする日本語からは、日本代表監督として異国の文化に馴染もうという心意気が感じられた。「元気です