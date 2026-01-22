人気グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が２２日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演した。

総合司会を務める水卜麻美アナウンサーに「きょうでデビュー６周年を迎えたＳｉｘＴＯＮＥＳのみなさんです」と紹介され、メンバー６人がそろってペンギンの歩き方をしてスタジオに登場した。

番組ではデビューからの軌跡をまとめたＶＴＲが流された後、「一番は誰？」のタイトルでさまざまな質問が投げられた。コーナー最中も“脱線”連発でぎやかなメンバー。これに水卜アナは「私たち仕切れないや！もう無理だウチら！田中さん、お願いします」と大きな声でメンバーの田中樹に役割を投げ出していた。

また早朝から生出演にＸ（旧ツイッター）ではトレンドランキング１位に「＃ＳｉｘＴＯＮＥＳデビュー６周年祭」、２位に「＃ＺＩＰ」、３位に「＃参るＳｉｘＴＯＮＥＳ」と上位を独占。ネット上では「水卜ちゃんが『わたしじゃさばききれない』とさじを投げるほどボケが大渋滞しまくるＳｉｘＴＯＮＥＳ」「水卜ちゃんが、『生放送の間に話終わるのかなぁ』は説得力ありすぎてまだスト出てきてないのにワロタ」「ＳｉｘＴＯＮＥＳホント朝からはしゃいでて笑う」「水卜ちゃんがお手上げ」などの声が数多く上がっていた。