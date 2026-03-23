日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２３日に放送され、同局の天気予報マスコットキャラクター「そらジロー」が今週いっぱいで同番組出演を終えることが伝えられた。放送内、午前７時４０分の天気予報コーナーで天気予報士の小林正寿さんと雨が降る屋外から中継にカッパを着用して登場したそらジロー。小林さんが「そらジローも『ＺＩＰ！』の出演は今週までなんだよね」が語りかけるように明か