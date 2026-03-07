俳優の中村倫也（39）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）との交際当時について明かした。世間を大いに驚かせた中村と水卜アナの結婚。MCの笑福亭鶴瓶も「俺、あの結婚はびっくりした。“え、そう？”って」と同じように驚いたとし、中村も「そうですよね、別にどこにも情報が出てたわけでもないですし」と納得した。鶴瓶は「情報隠すのもうまかったな、