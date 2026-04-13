日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１３日、生放送された。月曜パーソナリティーに就任した女優・瀬戸朝香はこの日の放送で出演３回目。総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーは「パーソナリティー瀬戸さん、３週目になりましたね。慣れましたか？」と質問。瀬戸は「緊張はだいぶないんですけど、朝のこのごあいさつがなかなか合わないんですよ」と明かした。これに水卜アナは「瀬戸さ