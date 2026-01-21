お笑いタレント・やす子（27）が20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身が出演した番組について語った。

24日放送予定の番組「安村やす子のローカル線 金のサイコロ銀のサイコロすごろく旅」の番宣にやってきたやす子。前回の第2弾ゲストとしてロケに参加していたという俳優・的場浩司について「このロケに限ってはちょっとやりづらい方だった」とぶっちゃける場面があった。

「兄貴肌だから引っ張っていこうとするんですけど、逆の方向にどうしても行きたいみたいなのがあって」と説明。「自分（やす子）は言えないんです、後輩すぎて。安村さんも言えずに的場さんに乗っかって行っちゃったり。ここでもちょっとケンカがあったりとか」と過酷なロケだったと明かした。

「私も結構根っこは真っ黒で腹黒いタイプではある。安村さんも的場さんも元は凄い良い人なんですけど、疲れると人ってちょっと歪んでくるというか…そういう部分が見える。そういうところがハートフルだなって」と苦笑い。司会の佐久間宣行氏からは「人間性がむき出しになってぶつかり合うのをハートフルって言わないよ」となだめられていた。