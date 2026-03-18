好感度を上げすぎるのは危険昨年12月に放送された『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）での、アイドルグループ「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ」猪狩蒼弥（23）に対する『だからデビューできないんだよ』というイジりに批判が殺到。それ以降も、やす子（27）が辛口コメントをするたびに、炎上する事態になっている。「今年1月27日放送の『クロナダル』（テレビ朝日系）で、『安田大サーカス』のクロちゃん（49）が『変に好感度を上げすぎ