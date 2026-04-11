お笑いタレント・やす子（27）が11日、自身のXを更新。ロケバスが動き出した際に窓を叩かれたことを明かし、注意喚起した。「先程ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし、大事故につながるので、離れたところからお見守りください」と注意を促した。「応援は嬉しいです！ありがとうございます」と締めくくった。フォロワーからは「怖すぎ