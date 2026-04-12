お笑いタレントのやす子（27）が11日、自身のXを更新し、ロケ移動中に起きた出来事を明かすとともに、ファンに向けて注意喚起を行った。走行中のロケバスの窓を叩かれたといい、「大事故につながる」と危険性を訴えた。【写真】「やす子さんから大きなTVを5台頂きました！」児童養護施設に届いたテレビたちやす子は「先程ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本