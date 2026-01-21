「日韓の差を実感させる90分だった」“2歳年下”の大岩ジャパンに敗れた韓国　地元メディアが脱帽「未来が懸念される」と嘆き節も【U23アジア杯】

前半に挙げた小泉のゴールが決勝点になった(C)Getty Images

若きサムライたちが接戦を制し、ファイナルへの切符を掴んだ。

AFC U23アジアカップ・サウジアラビアの準決勝、U-23日本代表対U-23韓国代表のゲームは、大岩剛監督率いる日本が1-0で勝利し決勝進出を決めた。2年後のロサンゼルス五輪を見据え、21歳以下の選手を揃えた日本が前半に挙げた1点を最後まで守り抜き、試合を制している。韓国は後半から日本のゴールに迫る場面を何度も作ったが、フィニッシュの精度を欠き同点に追いつくことが出来なかった。

【動画】佐藤龍之介のCKから最後は小泉佳絃！韓国を下した値千金の決勝ゴールを見る

序盤から主導権を握り攻勢を仕掛けていた日本は36分、佐藤龍之介の右からのCKをファーで待ち構えていた永野修都がヘディングでゴール逆サイドを狙う。これは相手GKに防がれるが、弾いたところにつめていた小泉佳絃が押し込み日本が先制。

後半途中より韓国のチャンスが増えていく中、大岩剛監督が一気に4人を交代させた采配も奏功し、猛攻を凌ぎ切った。韓国は試合終了間際まで日本陣内でボールを拾い続け執念を見せたが、ゴールを奪えずタイムアップを迎えている。

大岩ジャパンにとっては粘った末に難敵に競り勝ち、念願の決勝進出。一方、敗れた韓国は、痛恨の敗戦として地元メディアが結果を報じている。

スポーツサイト『スポーツ朝鮮』は試合後のレポートの中で、「韓国は今大会でも決勝進出を逃し、アジア最強としての姿を示すことができなかった」と綴っており、「何度かカウンターを試みたが、シュートまで持ち込めなかった。韓国が守備ラインを押し上げるたびに、FW道脇豊の背後への抜け出しが非常に脅威となった」と序盤からの展開を振り返った。また、0-1という結果にも、「韓国は意味のある場面を作れないまま敗戦。日韓の差を実感させる90分だった」と指摘している。