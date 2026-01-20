【Legends Cup 2026】バイエルン 0ー2 レアル・マドリード（日本時間1月18日／SAPガーデン）

【映像】ロッベンの「顔面キック」＆激怒

バイエルンのレジェンドとして出場したアリエン・ロッベン（元オランダ代表FW）が、“本気”の姿をみせた。現役時代さながらのガチモードにファンも驚いた様子だった。

日本時間1月18日にドイツのミュンヘンで、バイエルンがチャリティーイベント『Legends Cup 2026』を開催。壁に囲まれたスモールフィールドで、各試合は「5対5」の「5分ハーフの10分間」、準決勝からは「6分ハーフの12分間」で行われた。

グループAを2連勝で通過したバイエルンは、準決勝でレアル・マドリードと対戦。両クラブに在籍経験のあるロッベンはバイエルンのレジェンドとしてLegends Cup 2026に臨んでいた。

試合はレアル・マドリードが2点を先行する展開に。すると、0ー2でバイエルンが追いかけていた10分15秒あたりで、ロッベンがガチモードになった。

カウンターからフランク・リベリ（元フランス代表FW）が決定機を迎えると、これをレアル・マドリードのGKペドロ・コントレラス（元スペイン代表GK）が絶妙なタイミングでの飛び出しで阻止。ロッベンはそのこぼれ球を狙ったが、惜しくもシュートを打てなかった。

すると、ロッベンはコントレラスがボールを掴んでいる状況ながらシュートを狙い、軽くではあるが顔面を蹴ってしまった。これには主審もホイッスルを鳴らして注意を受けている。

「ガチすぎるって」の声も

コントレラスが顔を押さえて痛がり、場内が騒然とする中、この一連でロッベンは、腕を振って苛立ちを隠せない様子。リプレイが流れると、解説の柿谷曜一朗氏は「蹴ってますね」と反応。実況の下田恒幸氏は「レジェンズカップですが、チャンピオンズリーグのような感じですね」と続いた。

その様子を見たABEMAの視聴者からも、「顔面キックw」「ガチすぎるって」「蹴ったぞ」「赤だろ」「怒ってるやん」「痛そう」など多くの反響が寄せられた。

ロッベンはこのシーンの直前に得意なコースからのシュートをわずかに外しており、フラストレーションを募らせていたのかもしれない。なお、バイエルンはこのまま0−2で敗れ、3位決定戦でも4−9でユヴェントスに屈して4位フィニッシュとなった。

（ABEMA／Legends Cup 2026）

