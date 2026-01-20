大食いタレントのますぶちさちよ（33）が、抜群のスタイルが際立つセクシーな装いを披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】ますぶちさちよの水着姿（複数カット）

ますぶちは、バラエティー番組の大食い企画や自身のYouTubeチャンネルでの爆食チャレンジなど、フードファイターとして活躍。SNSでは、プールやビーチでの水着姿を度々披露しており、「スタイル抜群！グラビアアイドル！？」「あんなに食べるのに、この体形 もはや超人！」など、大食いをしているにもかかわらずスラリとした体形に驚きの声が寄せられてきた。

セクシーな装いに反響

18日に投稿したInstagramでは、「可愛いウェアでやるとテンション上がってよりやる気が出るよね！このセットアップにパーカーを上から着ればジムの行き帰りも楽ちん！」とつづり、トレーニングウェア姿でポーズを決める写真や動画を複数披露。スタイル際立つセクシーな装いに、ファンからは「スタイル良っ」「なんであんなに食べてるのに細いのだあー。羨ましいぞ！」「アレだけ食って飲んでるのに、このスタイルスゲーな！」「Beautiful！」「どこかのモデルさんかと思った！」など、絶賛するコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）