ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡ÄË¤¹¤®¤¿»öÌ³½ê´´Éô¤Î»à¡Ä³èÆ°·ÑÂ³¤Ø¥«¥®¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤«¤é¤Îà¥µ¥Ý¡¼¥È·ÑÂ³á
à¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»á¤òÇ§¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤¬ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï¤«¤Í¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Æ±»öÌ³½ê´´Éô¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ÏÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢º£¸å¼þ°Ï¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Æ±£±£°·î¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇËãÌô¼èÄù´±¡Ê¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£±·î¾å½Ü¤Ë¤âÊ¸½Õ¤ÇÂ³Êó¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£³·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¼«¿È¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡££²£±Ç¯ÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ï¥³¤ÎÄ«¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ÎºâÌ³¤Ê¤É·Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¼ÒÄ¹¶È¤Î¶ìÇº¤ò¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Í¤Æ±Ç²èÇÛµë¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê´´Éô£Á¤µ¤ó¤¬£²£³Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¡££Á¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤é¤¯·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬£·£°ÂåÈ¾¤Ð¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Á¤µ¤ó¤Ïà²¸»Õáà¸å¸«¿Íá¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥È¥ê¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¡Ä¡£ÊÆÁÒ¤Î¼õÆñ¤ÏÂ³¤¯¤¬¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Èº£Ç¯£±·î¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ê¤É¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥é¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°·ÑÂ³¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££²·î£±£³Æü¤«¤é¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ë¡Ê£±¡Ë£±·î¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤Ø¤Î¸«²ò¡¢¡Ê£²¡Ë£Á»á¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê»þÂå¤Î£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é£²£·Ç¯¡£º£²ó·Þ¤¨¤¿ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡½¡½¡£