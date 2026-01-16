¥Þ¥æ¥ê¥«ÃæÃ«¡¢¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×´ÆÆÄ¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤È´ª°ã¤¤¡¡Ìó2½µ´ÖÀµÂÎ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÎÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï1·î1Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤È±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤ò´Õ¾Þ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢X¤Ë´ÊÃ±¤Ê´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ææ¤Î³¤³°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³¨Ê¸»ú¤À¤±¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¥Þ¥æ¥ê¥«ÃæÃ«¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¤òÁ÷¤Ã¤¿¡¢Ææ¤Î³¤³°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï1Æü¡¢¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Ë¤Æ¥Û¥°¥Ü¥È¥à¥º·ÙÉô¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¡£±Ç²è´Û¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡Ä²¿²óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤éµ¤¤¬¤¹¤à¤Í¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»ä¤â2²ó´Ñ¤¿¡Á¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤È¹Ô¤±¤ë¤ÎºÇ¹â¤¸¤ã¡Á¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤È»×¤·¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ÎÃæ¤Ë³¨Ê¸»ú¤À¤±¤ÇÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ä¡Ä¡£Ç§¾ÚºÑ¤ß¤ò¼¨¤¹¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤¬¤è¤¯»È¤¦¡ÖÇï¼ê¡×¤Î³¨Ê¸»ú¤È¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÅµ·¿Åª¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ò¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¡ÖJared Bush¡×¡£¤½¤¦¡¢¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤«¤é¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ï¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÍâÆü2Æü¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï15Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡£
¢£¡¡ÃæÃ«¤Ï´ÆÆÄ¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤È´ª°ã¤¤¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡ª¡×
¡¡ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤ê¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ä¡ª¡ª¡ª¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤È¼Õºá¤òÅê¹Æ¤·¡Ö±Ç²è¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÃæÃ«¤µ¤ó¤Î¸µ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ê¤É¤â¤Ê¤·¡£¤Þ¤µ¤«ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡12·î5Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆüËÜ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬X¾å¤Ç¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤¬¥ê¥×¥é¥¤¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÃ«¤µ¤ó¤Î¤ß¡£
¡¡Í£°ì¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Åç½¨É×»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¤âËÜ·ï¤ËÈ¿±þ¡£ÃæÃ«¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤È¸í²ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÃç´Ö¤ä¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡£¡£¡£¤Û¤ó¤Þ¥È¥Û¥Û¤ä¤Ç¡£¡£¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤ÇÃæÃ«¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤«¡£¿¿Áê¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ä¡ª¡ª¡ª
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª
¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡ª😭🙏
±Ç²è¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª https://t.co/XzPfFzNJWb
— ¥Þ¥æ¥ê¥«ÃæÃ« (@YutaNakatani) January 15, 2026
