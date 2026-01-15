¹ÈÇò¤Î¡È¿¿¤Î¾¡¼Ô¡É¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¡¦YouTubeºÆÀ¸¿ô¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤Î°µÅÝÅª¿Íµ¤
¸µ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸µ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¡¦ÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¤Î¡ÖÃ¡¤«¤Ê¤¤¡×¥¨¥ó¥¿¥á²òÀâ¼¼¡×¤Ç¡Ö¡Ú¹ÈÇò2025¡Û»ëÄ°Î¨¤ÈºÆÀ¸¿ô¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÃ¯¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¡×¤È¡ÖYouTubeºÆÀ¸¿ô¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»ØÉ¸¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ØÉ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×5¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏÈÖÁÈ½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢YouTube¤Ç¤Ï¼ã¼ÔÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¼«ÂÎ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤¹·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê34.0%¡Ë¡¢2°Ì¤¬Mrs. GREEN APPLE¡Ê33.4%¡Ë¡¢3°Ì¤¬MISIA¡Ê32.1%¡Ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¡£ÆÁ½Å»á¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢YouTubeºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê898Ëü²ó¡Ë¡¢2°Ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖNG¡×¡Ê258Ëü²ó¡Ë¡¢3°Ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¡ÖSAD SONG¡×¡Ê128Ëü²ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¥½¥í¤È¥³¥é¥Ü¤Ç2¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÁ½Å»á¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¶¤á¤¿°áÁõ¡×¤ä¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤¹²Î»ì¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬ºÆÀ¸¿ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤â´¶Æ°Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í£°ìÎ¾Êý¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤Ç4°Ì¡Ê31.7%¡Ë¡¢YouTubeºÆÀ¸¿ô¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÁ½Å»á¤Ï¡¢ÊÆÄÅ»á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²èÅª¤Ê±é½Ð¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬À¤Âå¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈYouTube¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÁØ¤äÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò³Ú¤·¤à¥Æ¥ì¥Ó¤È¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤¹¤ëYouTube¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÆÃÀ¤¬¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ËÇ¡¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
