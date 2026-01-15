¡Ú¸½¾ì¥ë¥Ý¡¦¸ÉÆÈ»à¡ÛÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Û½¤ÈÆæ¤Î¥·¥ß¤¬¡Ä¤½¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆü¾ï¡×
¸ÉÆÈ»à¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿
¡Ö¸ÉÆÈ»à¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Æ£²ÆüÌÜ¤ÎÉô²°¤Ç¤¹¡£¤´°äÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±¿¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ç25Ç¯12·î¾å½Ü¡¢¤È¤¢¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»º´ÉÍý¶È¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡£¸ÉÆÈ»à¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸Å¤Ó¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼èºà¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï½»Ì±¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤áÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢¾ì½ê¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòº£¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÆÈ»à¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤À¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç24Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë·Ù»¡¼è°·»àÂÎ20Ëü4184¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ»àË´¤·¤¿£±¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ï£·Ëü6020¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢£µËü8044¿Í¤È¡¢£¸³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¡£
º£¸å¤â¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÆÈ»à¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¤â¡Ç24Ç¯Ãæ¤Ë£²²óÂÐ±þ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸ÉÆÈ»à¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ®¼Ô¤Ï¤³¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¼èºà°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¸ÉÆÈ»à¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö°Û½¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¾¤Î½»Ì±¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´°äÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤â¤Þ¤À¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Éô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤ÏÀ¶ÁÝ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·±ø¤¤¤Î¤ÇÅÚÂ¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸åÆüÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤â¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡È±ÕÂÎ¡É¤òÆ§¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¡¢°Ê²¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°´Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÃÛ¸Å¤Î£´³¬·ú¤Æ¤À¤Ã¤¿¡££±³¬¤«¤é¤Ï½»Ì±¤ÎÀ¸³è²»¤¬Ï³¤ì¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉ¡²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸ÉÆÈ»à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï°Û½¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤¬ÉåÇÔ¤·¤¿½¤¤¤òÓÌ¤°µ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£±½ÏÃ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ÎÆù¤¬Éå¤Ã¤¿Æ÷¤¤¡×¡Ö²Æ¤ËÆ»Ï©¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ°Êª¤Î»àÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
²Æ¤Ë¹ó¤¯´À¤ò¤«¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò¼¾¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿½¤¤¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë£³ÇÜ¤Û¤É¶¯¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤¬¶á¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÈÌÅª¤Êµï½»¶õ´Ö¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤¨¤¿½¤¤¤¬Éô²°¤Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¤ª¤êÂ©¶ì¤·¤¯¡¢¼èºà¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î½¤¤¤À¤±¤ÇÉô²°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤À¤í¤¦¡£
¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿¤â¤Î¤¬»¶Íð
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¾ÈÌÀ¤òÉÕ¤±¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÃµ¤·¤ÆÉô²°¤ËÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤¹¤È¡¢Îô²½¤·¤¿·Ö¸÷Åô¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸÷¤ë¡£¶¹¤¤¸¼´Ø¤«¤éÉô²°¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢£¶¾ö¤Û¤É¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÉô²°¤Ë¡¢¥´¥ß¤¬»¶Íð¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Î¶õ¤´Ì¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡¢¥·¥ó¥¯¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¿©´ï¡¢»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¾®Á¬¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è´¶¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÉÛÃÄ¤Î²£¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£å°Ýß¤¬¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢Éß¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤ÆÉÛÃÄ¤¬¤¢¤ë¡£ÊÑ¿§¤·¤¿ÉÛÃÄ¤Î²£¤Ë¹õ¤¤¥·¥ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤Î¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿å°Ýß¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤È¤¹¤°¤Ë³«¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÈâ¤¬±¦Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â¹õ¤¤¥·¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ææ¤Î¹õ¤¤±ÕÂÎ¤¬Íî¤Á¤¿À×¤â¤¢¤ë¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È±ÕÂÎ¤Ë¤è¤ë¥·¥ß°Ê³°¤Ë¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¥´¥¥Ö¥ê¤¿¤Á¤¬êÁ¡Ê¤¦¤´¤á¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Åß¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤Ï»þ´ü³°¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ÎÉô²°¤Ï°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÃÈË¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Íµ¡Êª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥¥Ö¥ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤¬Í×¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ù°´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤À·Ù»¡¤äÉÂ±¡¤«¤é¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶²¤é¤¯¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÉÛÃÄ¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÇç¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥È¥¤¥ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¤¿ÇÓÝõÊª¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬»¶Íð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¥´¥¥Ö¥ê¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å»Õ¤Ë¤è¤ë»àË´¸¶°ø¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤À¤¬¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃÈË¼¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¤¿Éô²°¤«¤é¡¢ÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹Æâ¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢ÇÓÝõ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë·ì°µ¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¼À´µ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤¬Û¯Û°¡Ê¤â¤¦¤í¤¦¡Ë¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤«¤éÉÛÃÄ¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ËÇç¤¤½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â©Àä¤¨¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë»Ä¤ëÆü¾ï¤Îº¯À×
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤«¤éÉô²°¤ØÌá¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢±ø¤µ¤è¤ê¤âÀ¸³è´¶¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»¶Íð¤·¤¿¾®Á¬¡¢Ãæ¿È¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ìÁð¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È³¥»®¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¶õ¤´Ì¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©¥Ñ¥ó¡¢¾ÆÃñ¡Ä¡Ä¤È¡¢Íð»¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Ã¯¤«¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤¬³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¤Î·ÙÈ÷°÷¤Ê¤É¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ï75ºÐ¤Ç¤¹¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢·»Äï¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å¤ËÄ¥¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¶Ð¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Î´ë¶È¤È¾ì½ê¤¬½ñ¤«¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÆüÉÕ¤Ï¡û¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¤À¤¬¡¢ÇÉ¸¯¤Î»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
11·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢½µ£´²ó¤Û¤ÉÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð¶Ð¤ò¤·¤¿°õ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡û¤ÎÉ½µ¤Ï11·î£·Æü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ÇµÆþ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤³¤ÎÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î£·ÆüÁ°¸å¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»à¸åÌó£±¥õ·î¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â¾¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»äÊª¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¡£Éþ¤¬ÌµÂ¤ºî¤Ë¾²¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£²¡¤·Æþ¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤â°áÉþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉþ¤¬¾å²¼£±¥»¥Ã¥È¡£Â¾¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬°ìÃå¤Î¤ß¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¸¼´Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»öÍÑ¤È»×¤ï¤ì¤ë³ó¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢»äÊª¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÃËÀ¤Î¡ÈÀ¸¤¤ë¤¿¤á¡É¤À¤±¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¾ï¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
µ¢¤êºÝ¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°ÈÖ¹æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Á¥é¥·¤¬°î¤ì¡¢²¿Ëç¤«Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤â¤¢¤ê¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Â¿¤¯¤Ï²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÇÈ¯³Ð
¤³¤Î´ÉÍý¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡Ø°Û½¤¬¤¹¤ë¡Ù¤È¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÉÆÈ»à¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢£·³ä¤ÏÂç²È¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤äÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎË¬Ìä¤¬£²³ä¡¢»Ä¤ê¤Î£±³ä¤¬½»Ì±¤«¤é¤ÎÄÌÊó¡£°Û½¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÊª·ï¤Ï²ÈÄÂ¤¬°Â¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤·¤Ã¤«¤êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤ÎÌ©¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤¬¹ó¤¯¤Ê¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤ÏÃÛ¸ÅÊª·ï¡¢ÆÃ¤Ë1K¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ç±Ø¤«¤é¾¯¤·Êâ¤¯¤è¤¦¤ÊÎ©ÃÏ¤ÎÄÂÂß¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤È¹âÎð¼Ô¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÉÆÈ»à¤ÎÈ¯À¸Î¨¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¹âÎð¼Ô¤ÏÆþµï¤µ¤»¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Êª·ï¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤«¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍø±×¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢Êª·ï¤òÇä¤ë¤È¤¤âËþ¼¼¤Î¤Û¤¦¤¬Çä¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÆþµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¸ÉÆÈ»à¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¶ÁÝÈñ¡¢¸¶¾õ²óÉü¹©»öÈñ¡¢»ÄÃÖÊªÅ±µîÈñ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Âç²È¤¬Ê§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£»àË´¼Ô¤Ë¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Æ¤âÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡Öº£¤ÏÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ç¡¢ÀÎ¤è¤ê¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ»à¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â100Ëü±ß¤«¤é200Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¿Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¸À¤¨¤ëÂÐºö¤Ï¡ØÆþ¤ì¤ëÊÝ¸±¤Ë¤ÏÆþ¤ë¡Ù¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª·ï½êÍ¼Ô¡¢¼Ú¤ê¼ç¡¢µï½»¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸ÉÆÈ»à¤¬¿È¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÆÈ»à¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Ç¤Ï·ò¹¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î¼À´µÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çò»æÎÐ