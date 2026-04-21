生涯独身を貫いた66歳の弟が孤独死……。遺品のなかから2,000万円もの預金通帳を発見した兄のアキラさん（仮名・69歳）は、唯一の身内として相続手続きに向かいました。しかし、そこで予想を完全に裏切る〈まさかの相続人〉の存在が明らかになりました。複雑な相続関係を抱えた「おひとり様」が生前対策を怠ると、残された親族はどれほどの苦労を強いられるのでしょうか。司法書士の新井健二氏が実際の事例をもとに解説します。弟