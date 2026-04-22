【前編を読む】歯磨きがヘタな人は老ける、病む、鬱になる……口が汚い人はどんどん孤立して最悪孤独死します5分の歯磨きが生き方を変える口の中の小さな不調は、ときに気分や人づきあいまで静かに蝕んでいく。実は歯磨きそのものが、鬱病改善に効果があることも近年の研究で明らかになった。ライオン株式会社研究技術センターの宮島亜佐美氏が解説する。「歯磨きをする前と後で、心拍変動周波数解析（LF／HF値）という数値を計測