¤À¤«¤é»³ÅÄµ×»Ö´ÆÆÄ¤È¤Ï·èÊÌ¤·¤¿¡¡¡Ö²¥¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¡×ºÊ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ú»³ºêÉð»Ê ¤³¤ì¤¬²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Û#64
¡¡2001Ç¯¥ª¥Õ¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃæÆü»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¡£³«Ëë¸å¤âÉüÄ´¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢³«Ëë6»î¹çÌÜ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡£¤½¤·¤Æ4·î29Æü¡¢Æó·³¹Ô¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡FA¸ò¾ÄÃæ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È°ú¤Î±¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿»³ÅÄµ×»Ö´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¸«ÀÚ¤ê¤ÎÁá¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£µ¯ÍÑÊýË¡¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ÆÆÄ¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤ËÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤³¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ÏÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó·³Êë¤é¤·¤¬2¥«·î°Ê¾åÂ³¤¡¢7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯°ì·³¤Ë¾º³Ê¡£16Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Çº¸ÏÓ¤ÎÆ£°æ½¨¸ç¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó2¹æ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ÈÂåÂÇ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¡¢26Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿²¶¤Ï¡¢3¥¿¥³¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£»î¹ç¤¬3ÂÐ3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¶å²óÉ½¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç4ÂÇÀÊÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢Â¢ËÜ±ÑÃÒ¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÍâÄ«¡¢ÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Ö¥Ä¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»È¤¦²¶¤¬°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆàÍî¤ÎÄì¤ØÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤ªÄÌÌë¤ß¤¿¤¤¤À¡×
¡¡²¶¤òÌ¾»Ø¤·¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¶¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿±ÑÃÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤ò²¥¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡ºÊ¤Ë¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤è¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤À¤±¤É¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©²¶¤À¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥êÌ¾»Ø¤·¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥·¥ì¥Ã¤È¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ª¤Þ¤¨¤È¤Ï¸Â¤é¤ó¤¾¡×
¡¡¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÌµÍý¤À¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸ç¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬°¤¤¤¬¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ä¾ÀÜÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤é¸ÀÍÕ¤òÂù¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È²¶¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÆó·³Íî¤Á¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Ï¤³¤Î¤È¤°ÊÍè¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó·³¤Ç¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£
¡Ö¤É¤¦¤»°ì·³¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ê¤ó¤«»È¤Ã¤¿¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Æó·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¾÷¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ë¤½¤¦Àë¸À¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤È¤¦¤¬ËÞÂà¤·¤è¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤µ¤Èµ¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤µ¤ó¤Ë¤ÏËèÆü¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¶¤ò¼þ°Ï¤ÏÃ¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê»³ºêÉð»Ê¡¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë
