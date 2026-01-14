Êª²Á¹âÆÂÐ±þ¤ÎÄê³ÛµëÉÕ¶â ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー³«Àß ²¬»³»Ô
²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡²¬»³»Ô¤Ï¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÆÂÐ±þ½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊýÁÏÀ¸Î×»þ¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±Ìó70Ëü¿Í¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ê5000±ß¤Î¸½¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤µ¤é¤Ë2000±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µëÉÕ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ò5·î29Æü¤Þ¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï0120-107-792¤Ç¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï¸áÁ°8»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å5»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£»Ùµë¤Þ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¼þÃÎ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¤ÎHP¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢»Ô¤ÏµëÉÕ¶â¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿¡Ö¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¡×¤ä¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Îº¾¼è¡×¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£