Q.ゆで卵はなぜ古い卵のほうがツルッと剥けるの？

A.「時間とともに殻と薄皮の間に“空気のすき間”ができるから」（管理栄養士 三城 円さん）

「ゆで卵がきれいに剥（む）けるかどうかは、実は卵の鮮度が大きく関係しています」と話すのは、管理栄養士の三城円さん。

「産みたてに近い卵は、殻の内側にある薄皮が白身にぴったり密着した状態。そのため、殻を剥こうとすると薄皮と一緒に白身まで持っていかれ、表面がボコボコになりやすいんです」（三城さん、以下同）

一方、冷蔵庫で数日から1週間ほど保存した卵は、中の水分や二酸化炭素が少しずつ外へ抜けていく。その結果、殻と薄皮の間に「気室」と呼ばれる空気の層が広がり、薄皮が殻から離れやすくなる。

「このすき間がクッションの役割を果たし、殻がツルッと剥けるようになるんです」

古い卵は白身のハリが弱くなり、風味もやや落ちている。生で食べる場合はなるべく新鮮な卵を選び、ゆで卵や卵サラダなど加熱調理には少し日数のたった卵、と使い分けるのが理想だという。

さらに、剥きやすさを高めるポイントとして三城さんがすすめるのが、ゆで上がり直後の「急冷」だ。

「古い卵の場合は、ゆでた後にすぐ冷水に入れると、中身が急激に冷えて縮み、殻と薄皮の間に、さらにすき間が生まれます。薄皮自体も引き締まるため、より剥きやすくなります」

剥くときは、空気がたまりやすい卵の尖（とが）っていないほうにヒビを入れ、水の中や流水に当てながら剥くのがおすすめ。新鮮な卵を使う場合は、ゆでる前に丸いほうに小さな穴をあけておくのも有効だ。

「加熱中に中の空気が抜け、薄皮が白身から離れやすくなります。ヒビを入れたら水、または流水で剥くとスムーズにできます」