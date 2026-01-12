È¢º¬±ØÅÁ±ýÏ©3¶è¤Ç¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¾®·¿¸¤¤¬ÍðÆþ¤·ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡§Ãæ¸ÍÀîÃÎÀ¤¡Û

¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¤Ï18Æü¡¢¹­Åç¡¦Ê¿ÏÂµ­Ç°¸ø±àÈ¯Ãå¤Î7¶è´Ö48¥­¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âç²ñ¸ø¼°X¤Ï12Æü¡¢¡Ö±èÆ»¤Ç¤Î±þ±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊ¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Âç²ñ¸ø¼°X¤Ï¡Ö±þ±ç¥Þ¥Ê¡¼¡ã³È»¶´õË¾¡¦Äê´ü¥Ý¥¹¥È¡ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö±èÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ»Ï©¾å¤Ç¤Î±þ±ç¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£É¬¤ºÊâÆ»¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´Ñ½°¤Î¶¨ÎÏ»ö¹à¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºòÇ¯¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊ¸¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ò¤ªÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤´ÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£2Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ±ýÏ©3¶è¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¾®·¿¸¤¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÌîÃæ¹±µü¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤«¤ï¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³±ØÅÁ¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬¤Î»³¾å¤ê5¶è¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤éÍ­ÎÏ¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤Ê°Â·ÝÏ©¡£Áª¼ê¤¬°ÂÁ´¤ËÁö¤ì¤ë¤è¤¦¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë