明日1月12日18時30分より、『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかSP2026』が放送。Snow Manの宮舘涼太、佐藤健らが出演する。

毎年恒例の年始の風物詩となっている本番組は、今年で31周年。これまでも“テレビの力で人々の夢をかなえたい！”というコンセプトのもと、毎年笑いと感動を与えてきた本番組が、今年も豪華な夢を叶えていく。

司会を明石家さんま、進行を安住紳一郎が務めるほか、スタジオゲストとして川島明（麒麟）、佐藤栞里、関根勤、西野七瀬、藤本美貴が登場。VTRゲストには宮舘と佐藤をはじめ、岡田准一、東京スカパラダイスオーケストラも出演予定だ。

佐藤は、3月に勇退する保育園の名物先生に感動サプライズをするために山形県米沢市へ。佐藤の大ファンだという先生のために、ドラマ『恋はつづくよどこまでも』の名シーンの再現や、TENBLANKの楽曲「永遠前夜」をテレビ初の弾き語りで披露し、先生が大号泣する。先生はある出来事で悲しみに暮れていた中、心の支えとなっていたのが佐藤だったという。そんな先生の胸の内を知った佐藤の目にも思わず涙が。感動の結末を迎える。

宮舘は、6歳の女の子の夢を叶えるために三重県四日市市へ。宮舘の大ファンだという女の子の家にサプライズ訪問し、得意の手料理を振る舞う。テレビで一般の方に料理を振る舞うのは初めてだという宮舘は、“エレガントお子様ランチ”を作ることに。一緒に収穫したトマトで作る絶品パスタや、苦手食材を忍び込ませたスープなど、腕によりをかけてエレガントな料理を作る。

さらに、料理中にはSnow Manの楽曲「カリスマックス」のコラボレーションダンスや、特別な“あるもの”をプレゼントするなど、サプライズが盛りだくさんの内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）