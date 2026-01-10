¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤È¾®ÌîÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤êÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¦¥¨¤È¥í¡¼¥à¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¶¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÚDOG LOVERS PRESS¡Û
²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡½¡½¡£Â©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¦¥¨¤È¥í¡¼¥à¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯
°¦¸¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¾®ÌîÉ×ºÊ¡£¤½¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤Î±ü¤Ë½É¤ë¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤Ï¡¢à¸¤¤È¿Í¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñá¤Ø¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¥¡Ö¥é¥¦¥¨¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¥í¡¼¥à¤ÏÆâÊÛ·Ä¤ÊÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×É×ºÊ¤Ï¤½¤¦Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ³Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¾®Ìî¿Æó
1979Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î7¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡ÙºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏUEFA¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢1999Ç¯¤Ë¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï1998Ç¯¡¢2002Ç¯¡¢2006Ç¯¤È3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£2023¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢2024Ç¯1·î14Æü¤Ë¡ØËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡ä¡ä ¡÷shinjiono7
¾®ÌîÀé·Ã»Ò
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë°ì»þ°úÂà¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¸å¡¢2019Ç¯¤è¤ê¥â¥Ç¥ë¶È¤ËÉüµ¢¡£2022Ç¯¡¢Âç·¿¸¤¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLAUW¡Ê¥é¥¦¡½¡Ë¡Ù¤òÀßÎ©¡£¡ÖÆ°Êª²ðºß¶µ°é¡×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¡£¸¤¤È¿Í¤¬¼«Á³¤Ë¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ë³¹¡ØPAWLIVE TOWN¡Ê¥Ñ¥¦¥ê¥Ö¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ä¡ä ¡÷chieko_0605
¥é¥¦¥¨ 5ºÐ(¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥É¥Ã¥°)
¥í¡¼¥à 2ºÐ(¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥É¥ë)
¢¥¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆâ¸þÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ë¤Û¤É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë
¢¥¡È¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡É¤òÊü¤Ä¥é¥¦¥¨¤È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Æó¤µ¤ó¡£¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿
¢£¸¤¤Ë¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¸¤¤ò¼«Á³¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
1998Ç¯¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÆüËÜ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®ÌîÆó¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤Î»þ¤â¡¢Èà¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¡¦Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¸¤¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
É×ºÊ¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®Ìî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸¤¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈÁêËÀ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
2001Ç¯¡¢¿Æó¤µ¤ó¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¾®ÌîÉ×ºÊ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÌó5Ç¯´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤È¼ä¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Æ¥ê¥¢¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Êë¤é¤·¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¸¤¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤¦Èù¾Ð¤àÉ×ºÊ¤Îµ²±¤Ë¤Ï¡¢Àè½»¸¤¤È¤ÎÆü¡¹¤¬º£¤â¤ä¤ï¤é¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤âSNS¤â¤Þ¤À¿È¶á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç´¶¤¸¤¿¸ÉÆÈ¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÇ»¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¦¸¤¤ò²ð¤·¤Æ¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¾¯¤·¤º¤Ä·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Àé·Ã»Ò¤Î¸ÉÆÈ¤âÏÂ¤é¤¤¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸¤¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤â¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤ÏÀé·Ã»Ò¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢³°½Ð¤â¤½¤ì¤Û¤É¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°¦¸¤²È¤¿¤Á¤È³°¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤·¡¢¸¤¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£º£¤âÀé·Ã»Ò¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¿Æó¤µ¤ó¤ÎÆ·¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê´¶¼Õ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¸¤¤¬É×ºÊ¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ×ºÊ¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤È»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß¡¢¾®Ìî²È¤Ç¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥É¥Ã¥°¤Î¥é¥¦¥¨¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥í¡¼¥à¡£É×ºÊ¤¬¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÏÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¼ï¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥É¥Ã¥°¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À»þÂå¤Ë¶á½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿²º¤ä¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥¦¥¨¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤µ¤Ê¤«¡£²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Èº£¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤Ï¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ê¥¢¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò´Ó¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ö¤óÌ¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£
¢¥¡Ø¥Þ¥Ê¡¼¥Ë¡Ù¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥é¥¦¥¨¤È¥í¡¼¥à¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÆ»ÆÁ¤Î¼ø¶È¤Ë»²²Ã¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¸¤¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀé·Ã»Ò¤µ¤ó
ÂÐ¤¹¤ë¥í¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥³¡£À¸¸å7¥«·î¤Þ¤Ç°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ×ºÊ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âç·¿¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÎ½Å¤¬50kg¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Î¤¢¤ë¥³¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î5¥«·î¤Ï½µ2²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦5Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÄê´üÅª¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥à¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥é¥¦¥¨¤¬±¢¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ó¤Á¤ãÀ¹¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¸ì¤ë¡£
¢¥¡ØLAUW¡Ù¤Î¿¥¤ê¥·¥ë¥¯À¸ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥í¡¼¥à¡£¤æ¤ë¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÓ¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ù¥¹¥È¤Ê¸«±É¤¨¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª
¢£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅÁ¤ï¤ë²¹¤â¤ê¤â¡¢²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âç¤¤¤¡£¥é¥¦¥¨¡¢¥í¡¼¥à¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤ÉÆ±»þ¤Ë¡¢¤·¤Ä¤±¤ä·ò¹¯´ÉÍý¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¤È¤¤ËÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤ËÂç¤¤Ê¸¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤â¡¢Í·¤Ó¤ä¤¤¤¿¤º¤é¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤â¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤â¡¢½Ð¤¹ÎÌ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¨¡ ¨¡¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¸¤¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡É¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅÁ¤ï¤ë²¹¤â¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âç¤¤¤¡£Â©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥é¥¦¥¨¤È¥í¡¼¥à¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£»×½Õ´ü¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¤â»Å»ö¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¥¨¤È¥í¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÀé·Ã»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¾þ¤é¤º¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æó¤µ¤ó¡£¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤³¤½¤¬¡¢¿¼¤¤¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×ºÊ¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥é¥¦¥¨¤È¥í¡¼¥à¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¤¿¤ä¤¹¤¤Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡È ¸¤¤È¿Í¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ä³¹¡É¤ò»äÃ£¤é¤·¤¯¡¢¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®ÌîÉ×ºÊ¤¬¤³¤ì¤«¤é¸¤¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡È¸¤¤È¿Í¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¡É¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î´Ö¤ËÇ§¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¡È¸¤¤È¤Ï²¿¤«¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤â¤â¤Ã¤È¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤éÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸¤¤¬¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤â¸¤¤ò¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÊâ¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢²¿¤«¤òÃµ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤¹É×ºÊ¡£¶»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¶¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·è°Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤³¤½¡¢É×ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«À¤³¦¤Ë¤âÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÌ´¤ÎÂ³
¤¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ê¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÁÔÂç¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢§THANK YOU for My Partner
¡¡²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡¢
¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëËèÆü¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢·ò¤ä¤«¤Ë¡¢
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
