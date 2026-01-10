楽天の前田健太投手（３７）が１０日、沖縄県内で自主トレを公開。２月１日のキャンプ初日のプルペン入りを目指すことを明かした。「この自主トレでしっかり仕上げていく中で、早めに入れるのかっていうのは決めていきたいなと思うんですけど、できるだけ１日だったりとか、早い段階で入れるように調整はしていきたい」と語った。

３７歳のベテランは異例のスピード調整で、メジャーから１１年ぶりに復帰する日本球界に臨む。２月中旬にチームに合流するメジャー時代より、２週間早めの調整を続ける。「スタートっていうのはすごく大事だと思うので、いい状態で入れるように、いいパフォーマンスを見せられるように（２月）１日を迎えたいなと思っている」と明かした。

スピード調整の理由はもう一つ。「日本のボールで投げるっていうのが１１年ぶりですかね」と言う。「まだキャッチボール段階ですけど、ブルペンに入って変化球投げたりとかすると、思った通りに投げられなかったり、もしかしたら握りを変更しないといけないボールが出てくる可能性もあるし、感覚を変更しないといけない可能性もあるので、そういうアジャストが必要かなとは思ってます」とボールに対応する期間に充てる考えだ。

「新しいチーム、そして日本で久しぶりにプレーするということで気持ちも高ぶってますし、いつもより新鮮な気持ちでこの自主トレを迎えることができているので、とてもワクワクしながら練習してます」と笑顔を見せた。